CéIine Dion fait une apparition surprise dans une boîte de nuit à Las Vegas

Mardi soir après son spectacle au Colosseum, Céline Dion a fait une apparition surprise dans une boîte de nuit de Las Vegas. En effet, la diva de Charlemagne est montée sur scène au Omnia Nightclub, alors que le DJ Steve Aoki était aux platines. La boîte de nuit tenait un événement hommage pour venir en aide aux victimes du massacre de Las Vegas, une cause qui tient à coeur à la chanteuse.

Vêtue d'une robe à paillettes à une manche et à volants, Céline était fabuleuse à souhait! Elle a profité de sa présence pour chanter My Heart Will Go On.

Ce n'était pas la première rencontre de Céline et de Steve Aoki. En effet, ils s'étaient rencontrés en 2015 à Las Vegas.

Do you trust me, @celinedion? had a pleasure meeting her after her show. Check out my track #Titanic when #NEONFUTUREODYSSEY drops tmrw!! Une publication partagée par Steve Aoki (@steveaoki) le 1 Oct. 2015 à 11h26 PDT

Céline a vraiment surpris les spectateurs du Omnia, alors que la foule criait et était en délire.

Après sa chanson, Aoki a enchaîné avec une chanson très rythmée, et les deux se sont mis à danser ensemble comme des fous. Un beau moment pour la diva, qui a terminé sa performance en disant «merci d'être là, je vous aime, passez une belle soirée!»