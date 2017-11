DIVERTISSEMENT

Un grand concert en hommage à Leonard Cohen

Leonard Cohen s'est éteint il y a un an, le 7 novembre 2016, à l'âge de 82 ans. Son fils, Adam, a organisé un grand concert à Montréal pour lui rendre hommage et marquer «la fin du deuil», selon la tradition juive. Le Centre Bell était plein à craquer; des milliers de personnes de plusieurs régions dans le monde s'étaient déplacés pour l'événement. Sting, Feist, Lana Del Ray, Elvis Costello et k.d. lang, entre autres ont interprété les chansons de l'artiste montréalais. Adam Cohen a aussi offert une interprétation touchante de «So Long Marianne».