Un boxer anti-fuites urinaires pour le mois du cancer de la prostate

La marque de sous-vêtements absorbants Viita joint ses forces à la campagne Noeuvembre de PROCURE pour soutenir la lutte contre cancer de la prostate au Québec en mettant en marché un boxer anti-fuites urinaires pour hommes.

Pourquoi une culotte spéciale? C'est que les messieurs souffrant de ce type de cancer sont plus à risque d'avoir des fuites urinaires.

Viita leur vient donc en aide en lançant un caleçon mi-cuisse discret qui ressemble à un modèle traditionnel, mais muni d'un coussinet haute absorption. Donc aucune gêne!

Le caleçon Viita pour hommes

Le boxer se détaille à 29,99$ et pour chaque modèle vendu pendant le mois de novembre, 1$ sera remis à PROCURE. L'entreprise vend également les noeuds papillon Noeuvembre de PROCURE signés cette année par le créateur québécois Philippe Dubuc au coût de 35$. Dans ce cas-ci, 100% des fonds iront à l'organisme à but non lucratif qui remettra ensuite les fonds à la lutte contre le cancer de la prostate au Québec. Et pour tout achat sur le site de Viita (incluant le noeud papillon), un sous-vêtement gratuit vous sera offert.

Tous les sous-vêtements Viita sont vendus en ligne et en pharmacie partout au Québec, au Canada, et aux États-Unis.

