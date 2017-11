Ne vous avisez pas d'imiter les Denis Drolet!

Les Denis Drolet ont un message bien spécial pour tous ceux et celles qui auraient à l'esprit de les imiter: ce n'est pas une bonne idée.

Le duo humoristique a partagé sur son compte Facebook une image d'un spectacle où Denis Coderre et Éric Salvail sont déguisés en Denis et Denis. Or, Éric Salvail a dû mettre sa carrière sur pause après une suite d'allégations d'inconduites sexuelles et Denis Coderre s'est fait montrer la porte par les Montréalais dimanche soir. Vous êtes avertis!

Fait cocasse, l'acteur Pierre-François Legendre a commenté la publication en publiant une photo de lui déguisé en Denis... oups!

