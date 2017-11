Marie-Lyne Joncas publie les meilleures photos de sa jeunesse sur Instagram

L'humoriste Marie-Lyne Joncas n'a pas peur du ridicule. En effet, elle ne s'arrête plus de partager des clichés de son enfance et de son adolescence qui sont plus hilarants les uns que les autres.

Marie-Lyne a publié une photo très comique d'elle et de son premier chum, qu'elle a même identifié dans la photo, à son bal de finissants en 2004. «Dans la série "Malaises d'adolescence", ma photo du bal des finissants 2004. Oui, j'étais en médiéval. Oui, c'était solidement plus hot à l'époque. Oui la position qu'on a prise est spéciale... limite déplacée pour l'âge qu'on avait. Et NON, ce que j'ai dans les cheveux n'est pas le prolongement de la guirlande en plastique derrière, mais bien une couronne de feuilles bien indépendante qui a été mise là volontairement pensant que ça renforcerait le personnage de la paysanne du Moyen âge» écrit-elle. C'est vrai que la photo vieilli mal...

L'humoriste a aussi partagé une photo glorieuse d'elle à l'époque où elle portait des broches.

«Ouin c'est ça. Toupette, broches et camisole pas de brassière. Pas obligé de vous dire que je frenchais pas dans ce temps-là. Bon. J'french pas plus ajd, mais au moins... j'ai pu de toupette», écrit-elle.

Marie-Lyne a aussi partagé une photo d'elle avec un look résolument années 2000 et une chevelure d'ébène, lorsqu'elle faisait des séances photos avec ses amis.

Moi jadis. Dans le temps que je faisais des shootings pour le fun avec @jasonroyleveillee et @mamzelle_frekles Je trouve cette photo encore aussi nice que dans le temps. On était pros avant de l'être les potes. Une publication partagée par Marie-Lyne Joncas (@marielynejoncas) le 26 Oct. 2017 à 13h28 PDT

Le plus drôle dans tout ça? Joncas finit ses publications en écrivant: «Une chance que j'étais comique.»

Eh bien, elle est encore drôle aujourd'hui!