Si vous êtes déjà tannés d'entendre Vive le vent au centre d'achats, il y a une bonne raison à cela.

La musique de Noël peut être drainante mentalement, selon une psychologue clinicienne.

«Les gens qui travaillent dans les magasins pendant le temps des Fêtes doivent déconnecter de la musique de Noël, parce que sinon, ça ne leur permet pas de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre», explique la psychologue clinicienne Linda Blair à Sky News. «Vous dépensez toute votre énergie à essayer de ne pas entendre ce que vous entendez.»

Chaque année à la mi-novembre, les gens deviennent fous en étant forcés de se mettre dans l'ambiance des Fêtes. (Et vous ne pouvez qu'imaginer ce que ça fait aux millions de personnes qui ne célèbrent pas la fête.)

Cette réaction psychologique, note NBC News, est connue en tant «qu'effet d'exposition», selon la chercheuse en psychologie musicale Dr Victoria Williamson, qui conduit la recherche en psychologie à Goldsmith, University of London.

Selon Williamson, il y a une relation entre le nombre de fois au cours desquelles on entend une chanson qu'on aime et notre réaction. Les premières fois, on se sent festif, mais lorsqu'on l'entend trop fréquemment, ça devient exaspérant.

Winter shopping season

«Quiconque qui a déjà travaillé dans un magasin de Noël pendant le temps des Fêtes va savoir de quoi je parle», mentionne Williamson à NBC News. «Mais cette réaction peut dépendre de notre état psychologique, parce que certaines personnes aiment, ou peuvent tolérer, le bombardement de musique de Noël, tandis que d'autres sentent qu'ils deviennent fous.»

Pour ces derniers, nous n'avons pas de bonnes nouvelles pour vous, parce que la musique de Noël - du moins dans les magasins - est là pour rester, et c'est parce qu'elle encourage les clients à acheter davantage.

La recherche a démontré que le bon équilibre d'odeurs et de chansons de Noël peut rendre les acheteurs plus favorables à leur environnement, ce qui leur donnera le goût de magasiner davantage.

«On a démontré que la musique des Fêtes combinée avec des odeurs des Fêtes concordantes peuvent influencer les acheteurs à passer plus de temps dans un magasin, à y retourner, et à acheter», a noté Eric Spangenberg, Ph. D, le doyen de l'école d'affaires de la Washington State University.

Young woman at home

Dans une entrevue avec le HuffPost en 2012, la musicothérapeute Jennifer Buchanan a noté que la musique peut procurer un sentiment de bien-être, ce qui peut expliquer pourquoi les gens magasinent davantage lorsqu'ils entendent de la musique festive.

«La musique active les centres de récompenses dans notre cerveau», dit-elle. «Ce qui arrive pour la plupart d'entre nous, c'est qu'après quelques secondes, nous libérons des hormones telles que la dopamine, ce qui aide à créer un sentiment de bien-être.»

Donc si vous ne tolérez pas les chansons de Noël, ce serait mieux de magasiner en ligne au lieu d'aller au centre d'achats.

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été traduit de l'anglais.