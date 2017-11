Iggy Azalea renomme son album et sort quatre nouvelles chansons

Le troisième album studio d'Iggy Azalea devait sortir en juin dernier, mais après plusieurs délais, sa sortie a été remise en question.

L'album devait s'intituler Digital Distortion, mais finalement, il s'appellera Surviving the Summer, selon XXL.

Mardi, la rappeuse a lancé quatre nouvelles chansons qui peuvent être téléchargées sur sa page Twitter.

«Je vais publier quelques chansons ce soir que mon ami Ljay Currie a produites pour moi cet été et que je trouve motivantes», a tweeté Iggy.

iam going to put some songs up tonight that my friend @iamljaycurrie produced for me over the summer that i feel are motivational.