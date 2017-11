Voici un avant-goût de la série documentaire Influenceurs

La série documentaire Influenceurs sera diffusée à VRAK dès le 28 novembre prochain. L'émission s'intéresse aux nouvelles vedettes du numérique qui vivent à l'ère du web et ce, dans différentes catégories. Depuis octobre, trois vidéos sont sorties, une à la fois, sur la page de VRAK, donnant un avant-goût de la série.

La dernière en lice est sortie vendredi. On y voit l'univers de Gabrielle Laïla Tittley, fondatrice de Pony, dans la catégorie art et design. Pony est une marque de streetwear montréalaise aux phrases et aux imprimés hilarants qui font référence à la culture hip-hop, au fait de devenir adulte et à la culture de la génération du millénaire (on pense à Bibi dans Bibi et Geneviève et à Drake lorsqu'il était dans Degrassi: La Nouvelle Génération.)

Tittley n'est pas la seule dont le parcours est mis en lumière dans cette série. En effet, ils sont six en tout. On pourra aussi suivre le parcours d'Elisabeth Rioux, fondatrice de la compagnie de maillots de bains Hoaka, dans la catégorie mode et voyage.

Alicia Moffet, qu'on a connue à l'émission La Voix et qui a désormais sa propre marque de maquillage, est dans la catégorie lifestyle et culture pop.

Les trois autres influenceurs sont Marc Fitt dans la catégorie fitness, Stéphanie Harvey dans la catégorie gaming, et Gloria Bella dans la catégorie lifestyle. On a hâte de voir leurs vidéos, mais surtout, de visionner la série Influenceurs au complet! Elle sera diffusée dès le 28 novembre prochain sur les ondes de VRAK.