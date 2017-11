Un garçon homosexuel de 14 ans est tué par son père

Un adolescent de 14 ans est décédé aux mains de son propre père, selon NBC3 Las Vegas. Son père, Wendell Melton, lui a tiré dessus et l'a tué à Henderson, au Nevada, jeudi.

53-year old Wendell Melton is accused of shooting and killing his teenage son.@News3LV pic.twitter.com/1OTX8pnSrs — Antonio Castelan (@AntonioNews3LV) 3 novembre 2017

Melton aurait tué son fils Giovanni Melton parce qu'il était gay.

Les détectives de la police à Henderson ont expliqué que Giovanni et son père se chicanaient lorsque Wendell, un ancien pilote d'avion, a appuyé sur la gâchette d'un de ses six fusils.

Selon le reporter Antonio Castelan de NBC3 Las Vegas, le rapport d'arrestation de la police d'Henderson mentionne que Wendell Melton aurait prétendu que le tir était accidentel.

Henderson Police arrest reports says Giovanni Melton's father claims shooting was an accident.@News3LV pic.twitter.com/OdAtwozLh9 6 novembre 2017

L'ancienne mère adoptive de Giovanni, Sonja Jones, a révélé à NBC3 qu'il avait été abusé physiquement et mentalement pendant des années.

Selon Advocate, la famille Melton a un sombre passé qui inclut une bataille pour la garde entre Wendell Melton et la mère de Giovanni qui l'avait abandonné, selon des documents de cour obtenus par LasVegasNow.com.

«Il détestait le fait que son fils soit gay», a dit Jones à propos de Wendell. «Je suis persuadée que pour lui, il préférait avoir un fils mort plutôt que gay.»

«J'ai entendu que son père l'avait déjà attrapé avec son copain, et qu'il avait sorti son fusil», révèle-t-elle.

Wendell Melton, 53 ans, a tué son fils dans l'appartement où ce dernier habitait. Selon Castelan, le rapport de police révèle que Giovanni habitait seul dans un appartement et qu'il était négligé par son père.