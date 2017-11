La collection des Fêtes de Véronique Cloutier est maintenant disponible à l'Aubainerie

Véronique Cloutier collabore avec les magasins Aubainerie depuis 2013. Chaque saison, une nouvelle collection Véro se retrouve en magasin, et cette édition ne fait pas exception!

La collection des Fêtes de cette année est particulièrement festive, avec des morceaux autant pour la détente que pour la célébration.

Nos coups de coeur? La robe noire en tricot, élégante et polyvalente, et tout indiquée pour les journées frisquettes d'hiver, sans oublier les pantalons avec fermetures éclair sur les côtés.

Les morceaux Véro sont disponibles depuis quelques jours seulement, et ils s'envolent déjà comme des petits pains chauds! Certaines pièces sont déjà en rupture de stock et ne se retrouvent plus sur le site web, comme les combinaisons pyjama et cette coquette petite robe noire.

On espère qu'il y aura une nouvelle livraison de vêtements Véro en magasin avant les fêtes!