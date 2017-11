Katherine Levac: «Je suis revenue à moi-même»

Katherine Levac a fait un point d'honneur de garder sa vie privée. Pas facile de vivre une transformation aussi rapide sous l'oeil attentif du public. De passage à l'émission La vraie nature, à TVA, aux côtés de Dave Morissette et Jérôme Ferrer, elle s'est confiée sur le fait que son corps a vraiment toujours été comme il est présentement.

«J'ai quand même toujours été bien dans ma peau. Moi, j'ai jamais été à ce poids-là, dit-elle en pointant un extrait d'audition datant d'avant sa perte de poids, j'ai toujours été à ce poids-là. Et là, je suis revenue à moi-même, tu comprends? J'avais un mode de vie de marde, et à un moment donné, j'ai dit 'bon, là c'est assez, je suis pas bien'. Je me suis reprise en main, et ç'a marché.»

Selon l'humoriste, le public accepte difficilement qu'elle ne dévoile pas le contenu de son assiette.

«J'ai plus de commentaires méchants parce que je ne publie pas mon régime sur Facebook. Quand tu dis pas quelque chose, on n'est pas contents.»

Celle qui rode présentement son spectacle Velours un peu partout au Québec s'est également livrée sur la difficulté de travailler avec son ex-copain, une flamme qu'elle a gardée vivante jusqu'à tout récemment : «Depuis que je ne pense pas [qu'on va revenir ensemble], ça va vraiment mieux dans ma vie».

L'humoriste n'a pas caché sa difficulté à s'ouvrir à de nouvelles personnes, après une relation qui a duré plus de six ans. «Je sais qu'il faut que je laisse entrer des gens dans ma vie. À laisser partir du monde et à laisser rentrer du monde», a-t-elle confié à Jean-Philippe Dion.

Y a-t-il une personne qui occupe le coeur de la grande rousse?

«Là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, mais ça prend du temps.»

Et non, ce n'est pas Jay Du Temple, comme l'a voulu la rumeur. On pourra voir le résultat de ce partenariat particulier entre son ex et elle lors de la première de Velours, le 7 février prochain, à la Place des Arts. Pour voir son passage à La vraie nature, c'est par ici!

