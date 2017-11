6 «Valérie» que les Montréalais peuvent fredonner aujourd'hui

Les Montréalais se sont réveillés avec une nouvelle mairesse ce matin, Valérie Plante. Voici quelques chansons qui vous permettront de fredonner son prénom tout au long de la journée !

Mark Ronson ft. Amy Winehouse – Valerie

La voix chaude et jazzy de la défunte chanteuse vous restera collée au tympan toute la journée grâce à ce tube soutenu par les nombreux instruments à vent. Comme elle pourrait l'avoir chanté : Why don't you come home to the town hall, Valerie ?

The Zutons – Valerie

Mais peut-être préférerez-vous la version originale des Zutons ?

Steve Winwood – Valerie

Vous avez la nostalgie des années 1980 ? Les synthétiseurs de Steve Winwood sont pour vous ! «So wild, just standing there, with her hands in her hair», chantait-il.

Valérie Carpentier – Rosie

La musique francophone est davantage votre tasse de thé ? Pas de problème ! Voici le dernier single de la chanteuse québécoise Valérie Carpentier.

The Weeknd – Valerie

Le populaire chanteur The Weeknd lui aussi une Valérie en tête. Sur un ton R&B, il raconte que «Valerie, you can see through me». En tout cas, Valérie Plante a vu à travers les Montréalais !

Richard Thompson – Valerie

L'artiste folk Richard Thompson nous a également parlé d'une Valérie qui l'a séduite : «Oh, Valerie, you give me heart attack», disait-il. De notre côté, ce n'est pas nécessaire Mme Plante !

Blondie – Denis

Et finalement... les partisans de M. Coderre ne sont pas en reste !