10 marques québécoises qui poussent plus loin les cosmétiques verts

Plus près de la nature, les cosmétiques amorcent un retour aux sources. Le Québec fait figure de pionnier en la matière, en offrant une multitude de gammes faites à la main ou en petites séries. Prônant les ingrédients naturels et biologiques, elles promettent de prendre soin de notre peau en toute simplicité. Voici dix marques qui se distinguent; à ajouter à notre routine beauté sans plus tarder!

Idoine Bio

Les biocosmétiques peuvent-ils être performants ? Bien sûr, répond Catherine Meunier, fondatrice de la marque Idoine Bio. Depuis quelques années, elle fait la preuve que les soins bios ne sont pas qu'hydratants, mais aussi efficaces pour régler de multiples problématiques, comme la couperose, l'acné et les rides. Pour cela, elle mise sur un ingrédient « presque » miracle : l'huile de moringa. Une huile qui gagnerait à être davantage connue, selon elle, en raison de son fort pouvoir antioxydant. Cet automne, Idoine Bio s'est offert une nouvelle image de marque et un nouveau site web. Ses produits viennent tout juste de faire leur entrée dans les boutiques Avril du Québec et ils ont reçu la certification biologique de Québec Vrai. www.idoinebio.com

Agasaya

D'origine marocaine, Camélia Bounhar, s'est intéressée aux vertus de produits qui lui sont familiers comme l'huile d'argan ou le Ghassoul, une argile volcanique. Est alors née Agasaya, une gamme de soins naturels novatrice, dont les produits contiennent tous moins de cinq composants chacun. Parmi eux, l'huile de figue de Barbarie offre d'impressionnantes qualités de rajeunissement, si bien que le flacon d'Agasaya a reçu une mention dans le magazine Vogue. Chaque produit est embouteillé dans un flacon de verre violet, 100 % recyclé, qui préserve la fraîcheur de son contenu. www.agasaya.com

Bio Love par Druide

Pionnière en la matière bio au Québec, la compagnie Druide vient de lancer sa nouvelle gamme en collaboration avec la chanteuse France D'Amour. C'est à la suite d'un pré-cancer de la peau que la chanteuse s'est intéressée aux cosmétiques biologiques. Épaulée par les Laboratoires Druide et par sa sœur esthéticienne, elle a poussé plus loin la démarche. Deux ans de travail plus tard, elle lance ce mois-ci sa petite ligne de soins du visage biologique et non-toxique Bio Love, qui est appelée à grandir.

Savan

Bien qu'il soit récent sur le marché, le nom de Savan se distingue déjà par son image moderne et minimaliste. Cette jeune gamme de Québec, créée par deux amis d'enfance, Éric et Marianne, vise avant tout à simplifier la routine beauté, tant dans le nombre de produits que dans leur composition. Le nom de Savan, - qui vient tout simplement de l'assemblage de leurs deux noms de famille -, fait aussi un clin d'œil à la neutralité de leur gamme qui est entièrement unisexe. Savan privilégie aussi les ingrédients reconnus comme étant efficaces, non irritants et sains. www.savanqc.com

Produits Artémis

La forêt québécoise a beaucoup à offrir et elle doit être protégée. Adepte de randonnée en plein air et amoureuse de la nature, la fondatrice de Produits Artémis, Caroline Parent, s'est donnée comme mission de fabriquer des soins qui sont aussi sains pour l'épiderme que pour l'environnement. Dans ses emballages écologiques et réutilisables, on retrouve des crèmes, beurres fouetté, huiles et baumes de fabrication artisanale et aux fragrances directement tirées de la forêt. www.produitsartemis.com

Peoni de JB Skin Guru

Peoni, ça vous dit quelque chose ? Cette routine beauté de l'entreprise JB Skin Guru fait lapreuve que le naturel va de pair avec l'innovation. Derrière cette marque acclamée par la critique (dont le fameux palmarès annuel « Oprah's Favorite Things de 2016), la fondatrice Jennifer Brodeur n'est certes pas une inconnue de l'industrie. La Montréalaise est devenue au fil des ans l'esthéticienne de plusieurs vedettes et femmes influentes partout dans le monde, dont nul autre qu'Oprah Winfrey. Sa gamme Peoni, à la fois simple et luxueuse, s'articule autour de quatre produits (un nettoyant, un tonique, un sérum et une crème) et met en valeur les propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes de la racine de pivoine et autres extraits végétaux et biologiques. À notre tour de jouer les stars et de s'offrir la routine Peoni! www.jbskinguru.com

Peoni� Skincare line by JB Skin Guru. Photo credit: Andr�anne Gauthier (CNW Group/JB Skin Guru)

Anakiel

La gamme Anakiel gagne en popularité, tant sur le web qu'à ses kiosques installés dans les différentes expos-ventes. Derrière le comptoir, la fondatrice explique à chaque client les fondements de sa marque : utiliser uniquement des ingrédients actifs, sans eau, ni agents de remplissage, pour concevoir sa gamme de soins 100 % naturels. En plus de son fameux baume magique qui fait disparaître l'eczéma et adoucit la peau irritée, Anakiel propose une large palette de produits ciblés pour chaque besoin que ce soit pour atténuer la cellulite, réhydrater la peau ou supprimer un bouton. À surveiller prochainement : Anakiel présentera cette saison sa première ligne de maquillage. www.anakiel.ca

Pravi

Il y a du nouveau chez Pravi cet automne! La petite entreprise de Rawdon a entièrement revu son image de marque, en plus d'ajouter une gamme de cosmétiques destinés aux instituts de beauté. Fabriqués à la main, tous les cosmétiques naturels de Pravi sont à la fois certifiés biologiques, remplis d'actifs naturels et offerts à un prix très accessible. On aime aussi le fini soyeux des crèmes qui, bien qu'elles renferment des huiles essentielles et soient exemptes d'agents de conservation chimiques, offrent une texture agréable et non grasse. www.pravi.ca

Énamour

Le minimalisme gagne aussi les soins pour les tout-petits. Exit les fragrances superflues, les étiquettes d'animaux de toutes sortes et les déclinaisons de produits à n'en plus finir. Élaborée par une maman, Énamour est une gamme de soins pour les enfants, mais aussi pour toute la famille, tirés d'ingrédients naturels et végétaux. Une simplicité qu'on affectionne également. www.enamour.ca

Be-U Cosmétiques

Toute nouvelle sur le marché, Be-U Cosmétiques est l'idée de trois jeunes femmes montréalaises désireuses de produire des gels de douche et des crèmes aux fragrances personnalisées, à des prix accessibles et avec des ingrédients sains. Destinée à une clientèle branchée et friande de produits de beauté, la compagnie a débuté il y a quelques mois à peine la fabrication de ses produits, dans un atelier de Québec, et lancera en novembre sa boutique en ligne. www.beucosmetiques.com