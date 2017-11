Steve Bégin termine son secondaire à 39 ans

L'ex-hockeyeur Steve Bégin, retraité depuis 2014, fait un retour aux études à 39 ans, selon le Journal de Montréal. En effet, il a pris la décision d'obtenir son diplôme d'études secondaires, ayant abandonné ses études à 17 ans pour jouer au hockey avec les Foreurs de Val-d'Or. «J'ai fait un choix audacieux en abandonnant mes études pour me concentrer sur le hockey à mon année de repêchage. Je ne conseille cela à personne», admet-il. «Ce fut un pari fort risqué. J'en suis sorti gagnant en atteignant la LNH. Je fais toutefois partie des exceptions. Tous les jeunes hockeyeurs doivent se faire un devoir de terminer leurs études secondaires, et la LHJMQ leur offre maintenant un excellent encadrement.»

Bégin termine présentement ses cours d'anglais et de français, les deux seuls cours qu'il lui manquait, via le programme ChallengeU, qui est une application sur le web.

Le fait d'étudier à la maison convient bien à Bégin, qui continue à travailler en tant que vice-président de Nobesco, un entrepreneur général spécialisé dans des travaux de génie civil. L'ex-hockeyeur est surtout impliqué dans la compagnie en tant qu'investisseur.

«Je me reprends aujourd'hui en me disant qu'il n'est jamais trop tard pour agir. Je le fais pour donner l'exemple à mes enfants et aussi pour ma propre satisfaction», explique-t-il. «Je me vois mal parler à mes filles de l'importance de poursuivre leurs études si je n'ai même pas terminé les miennes au niveau secondaire.»

Steve Bégin est le père de deux filles, Méanne (13 ans) et Maylia (10 ans).