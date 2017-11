Les petits miracles de l’hôpital Sainte-Justine

«Un quotidien fait de grandes inquiétudes et de petites victoires», voilà comment le documentaire Les petits miracles décrit la vie à l'intérieur des murs de l'hôpital Sainte-Justine.

Présenté à Unis TV le mardi 14 novembre, le portrait réalisé par Loïc Guyot, et produit par Anémone Films, nous entraîne à la rencontre de parents prêts à tout pour le bien-être de leurs bouts de choux, hospitalisés dans cet établissement montréalais où s'accomplissent véritablement de petits miracles humains et médicaux. Les petits miracles a d'ailleurs été tourné en étroite collaboration avec la Fondation CHU Sainte-Justine.

Des papas et des mamans dévoués y racontent l'évolution de l'état de santé de leurs chérubins. S'étalant sur plusieurs mois, ces histoires illustrent le courage et la détermination des familles qui doivent constamment composer avec l'angoisse et l'incertitude, mais qui, heureusement, peuvent aussi compter sur le support et la générosité du personnel médical et des préposés.

Les petits miracles nous donne également un accès privilégié aux chambres et aux couloirs de l'hôpital Sainte-Justine, où tout n'est pas sombre, notamment grâce à la présence d'employés et de bénévoles réconfortants, qui célèbrent l'Halloween avec leurs jeunes patients, ou à la visite du père Noël, qui y distribue ses cadeaux une fois par année.

«J'ai rencontré dans cet hôpital des enfants qui font face à des situations bien plus difficiles que la nôtre. Ce film, je l'ai fait pour tous les parents qui feront un jour face à un diagnostic difficile à accepter, pour leur montrer qu'ici on travaille tous les jours pour garder l'espoir vivant», a précisé Loïc Guyot, réalisateur des Petits miracles.

Unis TV qualifie pour sa part la production «d'hommage aux enfants, à leurs familles et aux équipes médicales qui travaillent d'arrache-pied afin que ces jeunes gagnent leur combat contre la maladie.»

Unis TV présentera Les petits miracles le mardi 14 novembre, à 21h.