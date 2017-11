Beyoncé a recréé 5 ensembles iconiques de Lil' Kim et Lil' Kim capote

Pour l'Halloween, Beyoncé s'est vraiment donnée. En effet, vendredi, la chanteuse a révélé via sa page Instagram qu'elle avait recréé plusieurs ensembles iconiques de Lil' Kim pour l'Halloween.

Beyoncé a d'abord partagé cette photo d'elle-même et de son mari JAY-Z, qui s'est déguisé en tant que Notorious B.I.G. Les deux hommes étaient amis, et JAY-Z parle d'ailleurs de sa relation avec le rappeur dans son livre Decoded.

Beyoncé a ensuite publié cette série de photographies dans laquelle elle a imité certains des ensembles les plus iconiques de Lil' Kim.

Lil' Kim était ravie que Beyoncé se soit déguisée en elle. «Je suis sans voix et honorée», a-t-elle écrit sur Twitter.

La rappeuse a ensuite partagé ces publications de ses ensembles originaux à côté de la version de Beyoncé.

@Beyonce the resemblance is crazy!! Match made in heaven 👯 Every single detail is on point! I love you to pieces Bey ❤️ pic.twitter.com/MhuyH15jhm — Lil' Kim (@LilKim) 4 novembre 2017

Lil' Kim a tweeté à Beyoncé «La ressemblance est folle! C'est une combinaison parfaite! Chaque détail est bien fait. Je t'aime tellement Bey!»

La rappeuse avait aussi des choses à dire à propos de la photo de Beyoncé avec Jay-Z:

This is so adorable and it's even cuter because Jay-Z and Biggie were friends and he has his mannerisms down pat 👌🏾 pic.twitter.com/p0mwHN7U2S — Lil' Kim (@LilKim) 4 novembre 2017

«C'est tellement adorable et c'est encore plus mignon parce que Jay-Z et Biggie étaient amis et il imite parfaitement ses manières», a écrit la rappeuse.

On est d'accord avec Lil' Kim, les costumes de Beyoncé sont incroyables, et aucun détail n'a été épargné!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost États-Unis a été traduit et adapté de l'anglais.