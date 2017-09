ADVERTISEMENT

Après des coups de lasso aux États-Unis, en Turquie, en Allemagne, au Chili, en France, en Belgique, en Suisse et... à St-Tite, la troupe de Saloon, du Cirque Éloize, accrochera ses chapeaux et ses guitares pour la première fois à Montréal, au Monument-National, du 20 au 30 septembre prochain.

À ce jour, un an après sa première canadienne au Festival Western de St-Tite – où il sera à nouveau présenté cette année, du 9 au 16 septembre -, le spectacle mis en scène par Emmanuel Guillaume a été applaudi par plus de 90 000 personnes au fil de 120 représentations sur quatre continents.

Et l'aventure est loin d'être terminée : après leur crochet montréalais, les artistes de cette fresque du far west partiront sur les routes – non, pas à dos de cheval – de Londres, puis à nouveau de la France et des États-Unis, avant de revenir en sol québécois, au printemps 2018, pour une tournée qui les mènera aussi bien à Drummondville qu'à Valleyfield, Gatineau, Sherbrooke et Chicoutimi, pour ne nommer que ces villes, l'itinéraire en comptant 13 au total.

«À l'aube de notre 25e anniversaire, nous allons accroître la présence de nos spectacles au Québec, il nous apparaît primordial de faire (re)découvrir l'humanité, la magie et la créativité du Cirque Éloize aux gens d'ici», a promis Jeannot Painchaud, président et chef de la création du Cirque Éloize, qui tient à rehausser la visibilité des siens dans les différents circuits de diffusion de la Belle Province, une volonté également motivée par la trajectoire brillante de Cirkopolis, autre opus-vedette d'Éloize.

Saloon avait amorcé son périple, à la fin de l'été 2016, à Foxwoods, au Connecticut, avant d'honorer le premier chapitre de son partenariat de trois ans avec le Festival Western de St-Tite. Le succès lui sourit un peu partout sur la planète depuis. Non, la vie n'est pas si dure pour les cowboys du Québec!

Saloon rassemble 12 artistes-acrobates sur scène, incluant trois musiciens et un chanteur, et met de l'avant les disciplines classiques du cirque, telles la roue Cyr, les sangles aériennes et le main-à-main. Éloi Painchaud en a composé et réalisé la trame sonore, aussi agrémentée de morceaux de Patsy Cline et Johnny Cash. Lisez ou relisez ici notre critique de la première de Saloon au Festival Western de St-Tite, en septembre 2016.

Pour en savoir plus sur Saloon, on consulte le site officiel du Cirque Éloize. Pour réserver des billets pour l'une ou l'autre des représentations à Montréal, on peut aussi visiter le site du Monument-National.

