Poches & Fils, plus que des t-shirts

«Dans la vie, il y a des hauts... et des bas. Ça tombe bien, on vend maintenant les deux!», rigolent les entrepreneurs derrière la marque montréalaise Poches & Fils qui viennent tout juste de lancer leur ligne de chaussettes pour hommes et femmes.

Leur touche d'humour et leurs designs ultras funky tant appréciés de leurs t-shirts personnalisables se transposent aux pieds. C'est Justin Trudeau qui va être content!

Sept modèles - dont certains font honneur aux amoureux des chats ou aux accros de la sriracha - sont déjà en boutique. À ça s'ajouteront chemises et caleçons cet automne et encore plus de styles de bas ludiques (très tendance en ce moment) dès 2018 pour colorer le mollet.

On s'est entretenu brièvement avec le chef de la direction Anthony Vendrame et le directeur artistique Grégory Côté qui ont des projets plein la tête.

Tout d'abord, pourquoi des bas?

«C'était pour nous la suite logique des choses. On croit qu'une partie de notre succès est relié à nos designs ludiques. Quoi de mieux que des bas funky pour compléter le tout.

On livre déjà nos t-shirts dans des boîtes de pizza... les bas viendront dans des boîtes de chaussons, d'où la campagne : 'Un chausson avec ça ?'»

Quelle a été votre inspiration pour les designs?

G.C. : «L'inspiration pour les designs des bas provient en partie de certains motifs de poches que nous avons adaptés, ainsi que des créations que nous avons faites exclusivement pour le lancement!

Pour le shooting photo, j'ai été inspiré par les univers propres à chaque design et j'ai tenté de personnifier l'aspect ludique des motifs.«

A.V. : «On cherchait à rejoindre tant les hommes, avec le golf, que les femmes, avec les chats.»

Comptez-vous élargir la gamme de produits Poches & Fils encore ?

«Oui ! On a déjà des produits dans l'four. Lancement de boxers pour hommes et chemises en manches longues en vue pour octobre 2017. Juste avant les fêtes.

Ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est pas seulement la poche. Oui notre produit vedette est le t-shirt à poche, mais on veut positionner Poches & Fils comme une marque et pas seulement un produit unique. C'est pour ça qu'on laisse la place à plusieurs nouveaux lancements! D'autres viendront aussi en 2018, mais pour le moment c'est encore secret.

Notre mission est de vendre du fun. À chaque lancement, de poches ou de produit, on essaie de se dire : 'Comment peut-on surprendre les gens?' Que ce soit dans les motifs, les textes, l'emballage, la façon de le mettre en marché. On veut que les gens se disent : ' Bon, c'est quoi leur prochaine connerie!'»

Combien ça coûte? Sur leur site, Poches & Fils offre un rabais: 1 paire pour 15$

2 paires pour 27$

3 paires pour 36$

4 paires et + : 12$/paire On peut se les procurer en ligne, dans 45 boutiques, dont plusieurs Sport Experts, Top Zone, Ultraviolet et chez Simons dès la première semaine de septembre.

