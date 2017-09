OUMF 2017: on rigole et on danse

ADVERTISEMENT

C'est dorénavant une tradition. Pour une septième année consécutive, le Quartier Latin de Montréal sera en partie fermé à la circulation pour laisser place au festival OUMF. Du 6 au 9 septembre, la manifestation de la rentrée culturelle et étudiante montréalaise proposera un calendrier musical réunissant entre autres Koriass, DJ Yella, Fred Fortin et Lary Kidd.

Pendant trois jours, le festival se déploiera sur trois scènes accessibles gratuitement. Du rock au hip-hop en passant par le groove et le folk, le public aura l'embarras du choix. Strange Froots, Grandbuda, Men I Trus, Hologramme, Ragers, Eman X Vlooper, Ryan Playground, Shash'U, Radiant Baby et Clairmont The Second viendront mettre l'ambiance.

En plus des concerts, OUMF proposera un volet humour intitulé Les 5 prochains regroupant le 6 septembre au Théâtre Saint-Denis Mehdi Bousaidan, Marie-Lyne Joncas, Daniel Pinet, Arnaud Soly et Rosalie Vaillancourt, avec en prime la présence d'Eddy King. Plusieurs activités seront également proposées comme la visite d'une exposition (Art Truck), un spectacle de rue (Tartanpions), un mur d'escalade et un match d'improvisation.

Détails: oumf.ca

