Voilà pourquoi on se sent si stressé au retour des vacances

Vous revenez juste de congé, bronzé-e, reposé-e et comblé-e... Mais il suffit d'un clic sur votre boîte courriel, d'un coup d'œil vers la pile de courriers accumulés en votre absence et voilà que l'angoisse vous envahit!

Ce scénario vous semble familier? Vous n'êtes pas le-la seul-e. D'après Josh Klapow, psychologue clinicien comportementaliste, il est tout à fait normal de se sentir stressé et désorienté à la fin des vacances. "Le retour au rythme effréné du quotidien, l'accumulation du travail et des choses à rattraper, le poids des responsabilités engendrent souvent un sentiment de tension, d'angoisse et même de tristesse qui risque d'éliminer tous les bienfaits d'un congé."

Selon le Dr Klapow, l'anxiété associée à la reprise pourrait même avoir un effet dissuasif. Mais le problème n'est pas le congé en lui-même: c'est la façon dont on l'aborde. "Avec la bonne approche, une période de vacances permet de réduire son niveau de stress, de régénérer son corps et son esprit et de recharger ses batteries, notamment au niveau émotionnel", assure le psychologue.

Pour profiter d'un séjour agréable suivi d'une transition sans accroc, tout est dans la préparation. "Prévenir [le stress du retour] passe autant par ce qu'on fait avant de partir et pendant ses congés que par sa manière de gérer la rentrée!" Voici quelques conseils pour faciliter le retour au travail:

Avant le départ

Dans les jours ou la semaine précédant votre voyage, réglez autant que possible les tâches qui risqueraient de rester dans un coin de votre tête: proposition commerciale à finir, série de courriels restés sans réponse, rendez-vous à prendre chez le dentiste... Tant que vous y êtes, le Dr Klapow recommande de définir à l'avance les grandes priorités à gérer à votre retour.

Ainsi, vous partirez l'esprit plus libre et serez d'autant plus productif en rentrant. Vous pouvez apporter cette liste avec vous, ou bien garder une page ouverte sur votre téléphone pour y faire des ajouts au fur et à mesure. Autre élément clé d'une bonne préparation: informer tout le monde de ses congés. "C'est indispensable car, aujourd'hui, tout le monde est disponible 24 h/24."

Faites le point avec votre chef, et envoyez à vos collègues et clients vos dates de vacances et les informations nécessaires pour vous contacter... en cas d'urgence! "Si vous ne posez pas les choses clairement, les gens partiront du principe qu'ils peuvent tout de même s'adresser à vous et vous confier des responsabilités."

Pendant vos congés

Pour profiter vraiment au maximum, déconnectez-vous autant que possible du stress du travail et du quotidien. Désactivez vos notifications push, ne prenez pas votre téléphone quand vous êtes à table, et consacrez-vous à des activités nouvelles. S'il vous est impossible de vous couper complètement de votre travail, cantonnez-le à des horaires précis. Le Dr Klapow suggère par exemple "une demi-heure le matin et l'après-midi pour vérifier vos courriels, répondre aux appels et faire le point". Ainsi, vous continuerez à assumer vos responsabilités professionnelles sans les laisser dominer vos vacances.

Vous vous surprenez encore à énumérer mentalement tout ce que vous aurez à faire en revenant? Ressortez votre liste de priorités pour ajouter, corriger ou retirer des éléments. "Cela permet de rediriger son anxiété dans un but positif au lieu de s'angoisser vainement."

Au retour

Si possible, tâchez de rentrer un jour ou deux avant la reprise officielle, conseille le Dr Klapow. Vous aurez ainsi un peu de temps pour vous remettre du décalage horaire, défaire vos bagages, faire une lessive ou des courses et passer du temps avec vos proches.

Pour éviter d'être submergé, le psychologue suggère aussi de faire savoir à vos collègues, vos amis et votre famille qu'il vous faudra peut — être un petit temps d'adaptation. "L'obligation de 'démarrer à fond' réactivera tout de suite votre surmenage. Il faut donc se mettre d'accord avec les autres pour qu'ils ne vous en demandent pas trop." Vous aussi, évitez de trop vous en demander. Dites-vous bien que vous ne pourrez pas tout rattraper tout de suite, et c'est normal!

Si vous vous sentez perdu-e ou submergé-e, appelez votre fidèle liste à la rescousse. "Avoir une liste de priorités permet de se concentrer sur une quantité de tâches plus réduite, et donc plus facilement gérable." Surtout, n'oubliez pas de souffler un peu. Le Dr Klapow recommande de petites pauses régulières tout au long de la journée, consacrées à regarder des photos et savourer les souvenirs de son voyage. "Cela vous aidera à rester ancré sur ces émotions positives, ce qui réduira votre anxiété."

Cet article, publié à l'origine sur le HuffPost américain, a été traduit par Guillemette Allard-Bares pour Fast for Word. Sa traduction a été publiée originalement dans le HuffPost France.