FME 2017, en avant la musique!

La 15e édition du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) se poursuit toute la fin de semaine réunissant I Shot Samo, Mon Doux Saigneur, Raphaël Dénommé, Saratoga, Antoine Corriveau, Betty Bonifassi, Les Dales Hawerchuk et beaucoup d'autres.

Plus de 70 artistes sont attendus jusqu'au dimanche 3 septembre. Le groupe suédois Marduk sera la tête d'affiche du volet métal au Petit Théâtre du Vieux Noranda. Il sera précédé d'Incantation d'Abysmal Dawn. Les amateurs de hip-hop ne manqueront pas les rendez-vous donnés par Mathew James, Eman X Vlooper, Lary Kidd et Alaclair. Quant à Thomas White, Wyln et Fakear, ils feront vibrer les soirées électros.

À l'instar de Mathew James, rappeur de la région qui lancera au FME son deuxième EP en carrière, plusieurs personnalités tels Jason Bajada, Mon Doux Saigneur et Eman X Vlooper dévoileront les titres de leur nouvel opus. Enfin, en clôture, Klô Pelgag et Matt Holubowski, sans oublier, Desjardins, on l'aime-tu?, le spectacle hommage au répertoire de Richard Desjardins.

