Vous voulez savoir ce que le septième art vous réserve dans les mois à venir?

Nous avons réuni pour vous les bandes-annonces de films qui ont le plus retenu l'attention au cours de la dernière semaine.

À découvrir ci-dessous :

BLADE OF THE IMMORTAL

Date de sortie : 3 novembre 2017

Réalisation : Takashi Miike

Distribution : Takuya Kimura, Hana Sugisaki, Sôta Fukushi

BRAWL IN CELL BLOCK 99

Date de sortie : À déterminer

Réalisation : S. Craig Zahler

Distribution : Jennifer Carpenter, Vince Vaughn, Don Johnson

DOWNSIZING

Date de sortie : 22 décembre 2017

Réalisation : Alexander Payne

Distribution : Kristen Wiig, Matt Damon, Christoph Waltz

KILLING GUNTHER

Date de sortie : 20 octobre 2017

Réalisation : Taran Killam

Distribution : Cobie Smulders, Arnold Schwarzenegger, Hannah Simone

MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE

Date de sortie : 29 septembre 2017

Réalisation : Peter Landesman

Distribution : Liam Neeson, Diane Lane, Maika Monroe

SUPER TROOPERS 2

Date de sortie : 20 avril 2018

Réalisation : Jay Chandrasekhar

Distribution : Emmanuelle Chriqui, Rob Lowe, Lynda Carter

