Pour la première fois de sa carrière, Xavier Dolan décroche un rôle dans un film américain. Selon Variety et le Hollywood Reporter, l'acteur et réalisateur québécois jouera dans Boy Erased, le second long métrage de Joel Edgerton (The Gift). Il partagera l'affiche aux côtés de Russell Crowe et Nicole Kidman.

Adapté du livre de l'auteur Garrard Conley, Boy Erased revient sur les déboires d'un jeune homme gai de 19 ans (Lucas Hedges) élevé par des parents religieux ultra-conservateurs (Russell Crowe et Nicole Kidman). Le jeune homme est alors forcé de choisir entre une thérapie de réorientation sexuelle ou de quitter définitivement le foyer familial. Cherry Jones, Troye Sivan et Flea, le célèbre bassiste du groupe Red Hot Chili Pepper, complètent le reste de la distribution.

Notons que le lancement du prochain film de Xavier Dolan, The Death and Life of John F. Donovan, a été remis à plus tard. Son premier film en langue anglaise mettant en vedette Kit Harington, Jessica Chastain, Susan Sarandon et Natalie Portman ne sera donc pas prêt pour les grandes manifestations cinématographiques de la rentrée que sont le festival de Toronto ou celui de Telluride.

