Lorsque des marques de décoration et de meubles s'invitent dans une boutique éphémère du Vieux-Montréal dans le cadre d'un pop-up stylé, forcément cela attire notre attention.

L'initiative part d'Annie Horth (styliste de mode incroyable - qui a fait les magnifiques heures de Céline Dion) et de Nathalie Bouchard - toutes deux de Créative Flats. Les complices ont invité la griffe québécoise de meubles Élément de base à investir le 395 Notre Dame Ouest (pour une 2e fois consécutive) pour un pop-up qui ouvrira ses portes jusqu'au 17 septembre prochain - le design intérieur est signé Creative Flats.

À l'origine Élément de base est une marque de meubles, de canapés surtout, vendus en lignes - ou comment accéder à du beau sans totalement se ruiner.

« L'idée de départ est de faire mieux connaître les designers québécois et avec Élément de base c'était tout naturel » - explique Annie Horth. Les associés du moment partagent une esthétique commune et l'envie de faire la promotion des talents d'ici.

« On souhaite proposer des mises en situation et créer une maison avec un effet convivial, intimiste, et inspirant » - détaille Thien, cofondateur avec sa soeur My de la ligne Élément de base.

Au coeur de cette boutique éphémère, on se déplace d'un salon coloré aux nuances tendres à un "living" épuré et blanc. À l'étage une chambre à coucher invite au farniente.

Photo: Canapé Panorama - Élément de Base.

On (re)découvre les pièces phares d'Élément de base: des canapés aux lignes et aux design originaux tel le canapé Panorama en rose-terracotta - mais aussi autres coups de coeur les luminaires d'Armes Luminaires - spectaculaires - en passant par les créations de Renata Morales, les tapis Mellah Projects ou encore David Umemoto - pour ne citer qu'eux.

Photo: d'Armes Luminaires

Un vrai délice pour les yeux et une envie de redécorer notre intérieur en cette rentrée.