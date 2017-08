ADVERTISEMENT

En plus des émissions, du magazine, du vin, des outils de cuisine, de la vaisselle, Ricardo fait depuis 2016 dans l'art de la table. Il vient tout juste dans lancer une nouvelle collection de textile juste à temps pour l'automne pour que les familles passent de bons moments aux fourneaux et à table.

Nappes, napperons, serviettes de table, tabliers mitaines de four se déclinent dans les teintes de rouilles, de beige façon lin, et de bleu délavé. Le tout parsemé ici et le de messages se voulant «rassembleurs» et réconfortants. «La maison, quartier général de la famille» ou «Cuisiner de bons souvenirs», par exemple, ont été choisi par Brigitte Coutu, la partenaire dans la vie et en affaires de Ricardo, et Chloé Mérineau, designer. Côté matière, on retrouve notamment du lin antique.

J'ai un coup de cœur pour la nappe de lin avec l'inscription "La maison, quartier général de la famille". J'adore recevoir parents et amis, et dresser ma table avec une nappe au message aussi évocateur montre à mes invités qu'ils sont toujours les bienvenus à la maison. Brigitte Coutu

Ça inspire certainement un week-end gourmand à la campagne ou des après-midis popote avec les parents!

L'art de la table selon Ricardo: la collection automne L'art de la table selon Ricardo: la collection automne

1 of 9 Partager cette image:



On peut tout retrouver à l'Espace RICARDO à Saint‑Lambert et dans les magasins Linen Chest, Aubainerie, Renaud‑Bray, Archambault, entre autres.

La nouvelle collection automnale s'ajoute aux Essentiels de Ricardo en matière d'art de la table qui comprend encore plus d'accessoires pour enjoliver votre quotidien en cuisine.

VOIR AUSSI :