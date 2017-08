Qui dit rentrée dit nouvelles offrandes sur Netflix.

La programmation de septembre de Netflix Canada comprend de nouveaux épisodes de vos séries télé favorites (bonjour la saison 3 de Narcos!), ainsi que des productions originales comme Little Evil avec Adam Scott, et le très attendu First They Killed My Father réalisé par Angelina Jolie.

Alors qu'écouterez-vous en rafale au mois de septembre ? Voici notre sélection:

Films:

First They Killed My Father (production originale de Netflix)

Dirigé par Angelina Jolie, First They Killed My Father est un portrait du règne de terreur et du génocide du régime Khmer rouge, du point de vue d'une survivante de cinq ans séparée de sa famille en 1975.

Little Evil (production originale de Netflix)

Mettant en vedette Adam Scott de Parks and Recreation et Evangeline Lilly de Lost, cette comédie d'horreur raconte l'histoire d'un homme récemment marié qui souhaite tisser des liens avec son beau-fils, mais qui commence à craindre que le garçon soit un démon.

Hidden Figures

Basée sur une histoire vraie, le film nommé aux Oscars suit une équipe de mathématiciennes afro-américaines qui ont joué un rôle crucial à la NASA au début du programme spatial américain.

Séries télé:

Narcos saison 3 (production originale de Netflix)

Les règles ont changé à la suite de la chasse sanglante pour retrouver Pablo Escobar, alors que la DEA (Drug Enforcement Administration) concentre maintenant son attention vers son successeur: le Cartel de Cali.

The Walking Dead saison 7

Après avoir subi de lourdes pertes, Rick et son groupe forment une armée avec des communautés partageant la même vision et se préparent à une guerre totale contre les Sauveurs.

Nashville saison 5

Le drame ne s'arrête jamais dans les vies des stars de la musique country à Nashville.

Les départs

Nous savons tous qu'un nouveau mois signifie que certains films et séries devront quitter Netflix. Voici ce à quoi nous devrons dire adieu en septembre sur Netflix Canada:

Atlantis: The Lost Empire - retiré le 1er septembre

Community saisons 1-4 - retiré le 1er septembre

The Book of Negroes - retiré le 1er septembre

21 - retiré le 10 septembre

Interstellar - retiré le 11 septembre

The Purge: Anarchy - retiré le 13 septembre

Homeward Bound 2 - retiré le 15 septembre

The Boondocks saisons 1-4 - retiré le 19 septembre

Hot Tub Time Machine 2 - retiré le 30 septembre

Ce texte initialement publié sur le HuffPost Canada a été adapté de l'anglais.