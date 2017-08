Envie d’être malcommode? On a le livre qu’il vous faut!

ADVERTISEMENT

Il y a de ces matins où on se lève avec un sourire en coin. Où on éprouve une envie furieuse de tirer la pipe de notre voisin, de lui coller un poisson dans le dos, de tourner ses propos en dérision ou de le faire carrément fâcher.

Malcommodes de ce monde, réjouissez-vous. Deux âmes charitables, Marie-Catherine Lapointe et Sarah Marcotte-Boislard, ont pensé à vous et proposent aujourd'hui l'indispensable guide Le manuel du parfait tannant. 160 pages de 65 tours à jouer, de répliques inappropriées à balancer, d'astuces pour provoquer colère sympathique (ou pas) chez vos semblables. «Pour être désagréable en un tournemain», prônent les deux créatrices du projet. Certains de leurs trucs sont vieux comme la Terre, d'autres sont inédits, mais ils génèrent toujours un sourire lorsqu'on les lit.

«Pourris ta relation avec les autres» ; «Fais souffrir tes frères et sœurs» ; «Moi j'connais une chanson pour écoeurer le monde» ; «Les pires réveils» : les titres des chapitres du Manuel du parfait tannant sont aussi abominables que les coups pendables qu'on y suggère, comme le «pétard en papier», la «bombe puante aux oignons et au chou», le «poil à gratter à l'églantier», le «faux caca vite fait», «l'agrafeuse dans le Jell-o», «les meilleurs faux vomis», etc. On explique comment utiliser magie noire, poupée vaudou ou ventriloquie pour infliger de bonnes frousses à nos proches. Il y a même dans le bouquin des témoignages (anonymes!) de gens de tous les âges, victimes ou exécutants de mutineries de toutes sortes. Évidemment, on prend le tout avec un gros grain de sel et un inébranlable deuxième degré.

«Quelqu'un nous a demandé si on avait peur de ne pas être prises au sérieux... J'espère qu'on ne sera pas prises au sérieux, s'esclaffe Marie-Catherine Lapointe. On voulait que ça s'adresse aux 10-90 ans, avec un âge mental de 12 ans!»

«C'est une lecture de toilette, ajoute la dame. Et on n'est pas obligés de mettre les tours en application!»

«Un peu interdit»

Marie-Catherine Lapointe, auteure, et Sarah Marcotte-Boislard, graphiste et illustratrice, avaient déjà donné dans l'humour avec les trois volumes des Guides drôles et sympathiques sur l'art de vivre au chalet, parus en 2015.

Ces deux amies d'enfance, qui se sont recroisées au gym peu de temps après leurs accouchements respectifs, après s'être perdues de vue pendant quelques années – ni l'une ni l'autre n'ayant l'habitude de s'entraîner, la rencontre devenant d'autant plus symbolique – entretenaient une belle fascination pour les ouvrages pratiques et comiques. Avec leur trilogie dédiée à la thématique du chalet, elles décryptaient l'art de la bienséance, du divertissement et de la nature dans un contexte de résidence secondaire, toujours d'un ton léger et amusant.

Pour leur Manuel du parfait tannant, elles avaient d'abord envie d'aller à la pêche aux anecdotes et de reconnecter avec les gamines en elles. Voilà pourquoi la couverture de leur recueil a l'apparence d'un graffiti : on y a rayé le mot «écolier» pour le remplacer par «tannant». Et c'est pourquoi elles conseillent d'offrir l'objet en cadeau à quelqu'un qui n'habite pas avec vous!

«C'est un livre un peu interdit, souligne Sarah Marcotte-Boislard. Comme un enfant qui se dépêche de biffer quelque chose...»

Marie-Catherine Lapointe, qui s'auto-définit comme une «gossante» qui aime faire sursauter son entourage et qui jure vengeance au centuple à ses enfants s'ils la bernent, envoyait des courriels au fils de sa complice Sarah, en cours d'écriture, pour «tester et approuver» les «prouesses» qu'elle imaginait. La futée Sarah a compris que quelque chose se tramait lorsqu'elle a découvert du vernis à moitié séché sur son savon à main.

«Il y a différents degrés de lecture dans le livre, avance Marie-Catherine Lapointe. Mon fils de huit ans l'a lu, il a adoré, mais il n'a pas ri aux mêmes endroits qu'un adulte l'aurait fait...»

Le tandem terrible rassure les néophytes qui n'auraient pas beaucoup d'expérience dans l'art d'agacer les autres : leurs folies sont très simples à réussir. Parce que, comme le fait valoir Sarah Marcotte-Boislard, souvent, «quand on a envie d'être désagréable, c'est maintenant. C'est un état d'esprit!»

«On a été dans les coups classiques. Ce ne sont pas les coups les plus fous ou hilarants qu'on peut retrouver sur YouTube. Nos tours demandent peu de matériel, ni d'habiletés mentales! Ils sont tous faciles à faire, ils ne demandent pas grand-chose! Mais, si vous vous faites prendre, c'est à vos risques et périls...», conclut Marie-Catherine Lapointe d'un ton malicieux.

Le manuel du parfait tannant, de Marie-Catherine Lapointe et Sarah Marcotte-Boislard, publié aux Éditions Cardinal, est présentement en vente.

