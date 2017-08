Mike Ward se confie sur sa dépression

ADVERTISEMENT

Mike Ward s'est confié sur sa dépression sur les ondes de Rouge. Étienne Boulay a demandé à Mike comment il avait fait pour s'en sortir et pour aller mieux.

«L'affaire qui m'a aidé, c'est que je me suis dit : qu'est-ce qui me rend heureux? Puis je me suis dit, je vais faire ça le plus souvent possible. J'ai remarqué que ce qui me rendait heureux, ce n'était pas nécessairement ce qui me rendait heureux avant ma dépression. Je suis quelqu'un qui voyage beaucoup dans mon métier mais je n'avais jamais voyagé pour le plaisir. Récemment, quand je voyageais pour le plaisir, j'aimais beaucoup ça, donc je me suis mis à faire des voyages avec ma blonde. J'aime prendre des bains, donc je n'ai jamais été aussi propre que cette année», confie l'humoriste en rigolant. On peut voir l'entrevue complète ci-dessous.

Mike a raconté que lorsqu'il était à Édimbourg, il avait des pensées suicidaires. Il a texté sa blonde, qui lui a changé les idées. «Après, on a rit. Je n'avais plus le goût de me suicider», dit-il.

