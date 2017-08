Le Red Bull Music Academy de retour à Montréal

ADVERTISEMENT

Après avoir fait vibrer la scène musicale de la métropole en septembre dernier, le Red Bull Music Academy (RBMA) revient à Montréal le temps d'un week-end réunissant, entre autres, le Portugais DJ Marfox, la Torontoise Charlotte Day Wilson et le Québécois d'origine congolaise Pierre Kwenders.

Du 21 au 24 septembre, le RBMA posera ses valises à Montréal. Quatre jours d'explorations artistiques avec certains des meilleurs représentants du milieu. Le tout débutera avec une proposition expérimentale que l'on nous promet extrême. Techno industrielle et métal underground seront au menu avec Âmes Sanglantes, Pan Daijing, le duo Nadja, TRNSGNDR/VHS, SADAF et Orphyx.

Les organisateurs s'associent avec Moonshine, un collectif de musique électronique aux sonorités africaines se produisant souvent dans des endroits imprévisibles à Montréal pour nous offrir un rendez-vous festif. Branko, Pierre Kwenders, Bonbon Kojak, Odile Myrtile, Bambii, Le1f et Total Freedom et beaucoup d'autres viendront célébrer la fin de l'été.

Danse et musique house dans la cour de l'Usine C pour un marathon qui met en vedette plusieurs personnalités incontournables dont l'étoile du disco Jayda G, Carla Dal Forno, Courtesy et les vétérans de Détroit, Derek Plaslaiko et Carlos Souffront. De plus, les experts de l'audiovisuel susy.technology créeront un espace immersif enrichi par les sélections de Umfang et Volvox.

Le week-end culminera avec un concert soul-pop de Rhye. Dans une atmosphère intimiste de la scène du National, le duo basé à Los Angeles, composé du Canadien Mike Milosh et du Danois Robin Hannibal, jouera les pièces de leur prochain album, notamment Please et Summer Days.

» Cliquez ici pour tous les détails.

À voir également :