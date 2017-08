Alors que la saison 7 s'est achevée en apothéose ce dimanche 27 août, les théories vont bon train quant à la suite des aventures et coups bas de la série événement d'HBO. Les plus aguerris analysent scène par scène, image par image, chacun des petits indices laissés par les scénaristes pour prédire les rebondissements de la saison 8.

Et s'il y a un élément qui les a interloqués, c'est bien ce regard de Tyrion Lannister dans la dernière partie de l'épisode 7. Certains doutes commencent à germer concernant sa loyauté...

De retour sur leur bateau après une entrevue au sommet près de Port-Réal, Daenerys et Jon Snow, dont on connait désormais le véritable nom, font de torrides galipettes. Seul, face à la porte de la chambre où se déroule l'inceste, Tyrion Lannister a un regard surprenant.

Le comportement de Tyrion est étonnant depuis son rendez-vous privé avec Cersei, sa sœur. Ce regard pourrait s'expliquer pour une raison bien sombre... une belle trahison dans les règles de l'art.

Après sa rencontre avec Cersei, Tyrion a découvert qu'il allait devenir une nouvelle fois tonton. Mais c'est une autre phrase de l'entretien qui suscite bien des théories. Le nain diplomate explique clairement qu'il ne compte pas détruire sa famille. Il en avait tout l'air jusqu'à présent mais bon admettons...

Cette conversation avec sa sœur n'est pas anodine. Elle pourrait signifier un retournement de veste magistral contre la Mère des Dragons. TRA-HI-SON.

Une théorie appuyée par les romans

Dans les ouvrages de George R.R. Martin, dont est issue la série "Game of Thrones", Daenerys se rend à l'Hôtel des Nonmourants et reçoit une prophétie qui lui promet trois trahisons.

Les voix se faisaient plus fortes, réalisa-t-elle, et elle senti que son cœur ralentissait, et même sa respiration... Tu connaîtras trois trahisons... Une pour le sang, une pour l'or et une pour l'amour...