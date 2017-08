Tegan and Sara s’associent à Frank & Oak pour une capsule unisexe

ADVERTISEMENT

C'est mardi 29 août que sera lancée la collection signée Tegan and Sara pour Frank & Oak, des modèles parfaitement unisexes faisant la part belle au complet.

Cette collaboration est directement inspirée des complets classiques pour hommes, cette collection de tailleurs pour femmes a été conçue pour réimaginer le style plus rigide du 9 à 5 classique. Elles se sont toujours distinguées par leur style unique et androgyne et à transgresser les normes traditionnelles de la mode.

« Nous croyons qu'il est possible de s'inspirer autant des silhouettes féminines que masculines pour créer un look. », explique le duo indie-pop.

« Nous ne sommes pas contre le fait d'avoir une apparence soignée ou même plus féminine, mais la juxtaposition des genres dans cette collection est très importante pour nous. »

Au programme: 5 pièces conçues dans un tissu mélangeant une laine extensible et de la flanelle.

Chaque style a été conçu pour être porté de jour comme de nuit, que ce soit pour votre 9 à 5 ou, dans le cas de Tegan et Sara, de 9 p.m à 5 a.m.

Pour voir d'autres modèles de cette collaboration ci-dessous

Tegan and Sara pour Frank & Oak Tegan and Sara pour Frank & Oak

1 of 5 Partager cette image:



À VOIR AUSSI