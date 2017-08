Des réponses à vos questions en matière d’assurance vie

ADVERTISEMENT

L'élaboration d'un plan financier adapté à vos besoins et à ceux de vos proches devrait toujours inclure une discussion à propos de l'assurance vie. Il est important de considérer la protection que celle-ci pourrait offrir advenant votre décès.

En d'autres mots, une assurance vie pourrait soutenir financièrement votre famille si vous n'êtes plus là. Une telle conversation n'est pas toujours facile à avoir, mais elle est absolument nécessaire pour protéger l'avenir financier des gens que vous aimez. N'ayez crainte, voici des réponses aux questions les plus fréquemment posées à ce sujet, présentées en partenariat avec Assurance CIBC.

Q : Qu'est-ce que l'assurance vie, et pourquoi en aurais-je besoin?

R : Dans la plupart des cas, le principal avantage d'une police d'assurance vie est le versement d'une indemnité à vos bénéficiaires ou à votre succession advenant votre décès. Ce montant forfaitaire non imposable peut servir à rembourser toutes sortes de dettes – y compris les factures impayées et les frais funéraires – ainsi qu'à préserver le bien-être financier de vos proches en votre absence.

Q : Ai-je les moyens de m'offrir une telle assurance?

R : Les polices d'assurance vie se déclinent en une vaste gamme de prix et de montants assurés. Un courtier d'assurance agréé peut vous aider à choisir en toute confiance la police la plus appropriée à votre budget, à vos besoins et aux particularités de votre famille.

Q : De quel montant de couverture aurai-je besoin?

R : Établir la somme que votre bénéficiaire pourrait recevoir requiert un examen attentif de vos revenus et de vos dépenses courantes. Un courtier d'assurance agréé peut vous aider à mieux évaluer vos actifs et votre passif afin de déterminer le montant exact de couverture dont vous avez besoin.

Q : Comment souscrire une assurance vie? Est-ce que cela prend du temps?

R : Souscrire une police d'assurance vie est plus facile et plus rapide que vous ne le croyez. Avec son formulaire de demande en ligne simple à remplir, l'Assurance vie temporaire CIBC* est plus accessible que jamais. Pour plus de commodité, vous pouvez faire votre demande à partir de votre téléphone, de votre tablette ou de votre ordinateur de bureau. Vous saurez presqu'immédiatement si votre demande est approuvée.

Choisir le type d'assurance qui convient le mieux à vos besoins peut poser un défi de taille. Aucune somme d'argent ne pourra jamais remplacer un être cher; or l'assurance vie offre des avantages clairs. Elle sert avant tout à protéger les gens que vous aimez de toute dette ou dépense que vous pourriez leur avoir laissée.

* Vous devriez toujours discuter de vos besoins particuliers avec un courtier d'assurance agréé.

** L'Assurance vie temporaire CIBC est établie par la Compagnie d'assurance-vie CIBC limitée.