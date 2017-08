ADVERTISEMENT

Lors des MTV Video Music Awards 2017 - ce dimanche 27 août - Nicki Minaj a osé la tenue la plus improbable qui soit: un top et pantalon rose bonbon en latex.

Et comme si cela ne suffisait pas, la découpe de ce look qui nous filerait des cauchemars était aussi tout aussi hallucinante. Les brides entourant le cou se dédoublant pour découvrir la moitié de ses seins. Quant aux accessoires: un chocker façon diamants, d'immenses créoles et des chaussures du même rose marié à une touche d'orange.

Quelle association pour le moins spectaculaire.

Il n'y avait pas que la tenue rose, les cheveux aussi de la star affichaient cette nuance aux accents de Gum Balloon.

Côté longueur de cheveux, on ne pouvait pas faire plus long, ce n'est pas la classe non plus.

