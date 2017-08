Marie-Élaine Thibert répond aux critiques sur son selfie avec Justin Trudeau

Le 24 août dernier, Marie-Élaine Thibert a publié une photo d'elle accompagnée du Premier ministre Justin Trudeau, de Jean-Marie Lapointe, de Corneille et d'Herby Moreau. Ils étaient réunis dans le cadre d'un événement bénéfice organisé par l'organisme Ali et les princes de la rue, qui vient en aide aux jeunes à risque. L'événement 12 Rounds d'espoir pour les princes avait lieu le 23 août dernier, à la TOHU. Chacun leur tour, une quinzaine de boxeurs, qui sont aussi des personnalités publiques (dont Marie-Élaine), ont affronté le boxeur Ali Nestor. Les vedettes participantes étaient aussi jumelées à un entraîneur. Justin Trudeau était un des entraîneurs, de même que Virginie Coossa, Dan Bigras, Martine St-Clair et Martin Talbot.

Après la publication, plusieurs internautes ont critiqué la chanteuse de prendre une photo avec le premier ministre. Dans une publication publiée samedi, Marie-Élaine répond à ses critiques.

«Une souverainiste et le premier ministre du pays, un libéral de surcroît... sur une même photo! Un drame? Une trahison? Quasiment aux yeux de certains...

Suite à mon selfie avec quelques artistes et le premier ministre Justin Trudeau dans le cadre d'un événement bénéfice pour nos jeunes "Ali et les princes et princesses de la rue", j'ai eu plusieurs commentaires comme quoi, ça ne se faisait pas. Une photo avec Justin Trudeau! Moi, une souverainiste! Une interprète de nos grands classiques québécois! Moi, descendante directe du patriote Jean-Marie Thibert!

Eh bien en cette soirée si mémorable, M. Trudeau et moi étions du même côté. Nous nous donnions pour la cause. Sortir des jeunes des gangs de rue pour les remettre sur le droit chemin. Ce soir là, je n'ai pas remarqué son titre, j'ai seulement remarqué un père de famille hyper sympathique, dévoué et engagé pour cette cause. Un bon gars généreux, quoi!

Faut-il haïr tous ceux qui ne sont pas de la même allégeance politique?

Au même titre que :

Faut-il haïr un chanteur parce que ce n'est pas notre style de musique?

Faut-il haïr quelqu'un parce qu'il n'a pas la même couleur de peau??

"Quand les hommes vivront d'amour..."

Marie-Elaine Thibert

Xx»