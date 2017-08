7 lancements d'albums québécois à ne pas manquer cet automne

ADVERTISEMENT

Le Québec regorge de talents, on le sait déjà. Cet automne plus que jamais, les artistes se sont donné le mot pour nous en mettre plein les oreilles! Petit tour d'horizon des lancements à surveiller.

The Beautiful de Laura Savage

6 septembre à l'Apartment 200

Elle a fait ses marques avec le trio indie-folk du Nouveau-Brunswick Les Hay Babies avant de se lancer dans un projet solo rock aux airs grunge qui a récolté une vague de bons commentaires en mars 2016, Extraordinormal. Cet automne, l'auteure-compositrice-interprète au talent fou s'apprête à nous présenter son nouvel effort, The Beautiful, attendu le 8 septembre prochain. Avec le premier extrait Alien (Anything Like It, Have You?), Laura Savage avance un son plus eighties pas plate du tout. On a déjà hâte à son lancement, le 6 septembre prochain à l'Apartment 200 dans une formule 5 à 7!

<a data-cke-saved-href="http://laurasauvage.bandcamp.com/album/the-beautiful" href="http://laurasauvage.bandcamp.com/album/the-beautiful">"The Beautiful" by Laura Sauvage</a>

Loveshit II - Blondie & The Backstabberz de Jason Bajada

7 septembre au Théâtre Fairmount

Ce n'est pas avec un, mais bien deux albums que Jason Bajada nous revient : Loveshit II - Blondie & The Backstabberz. Après l'encensé Loveshit de 2009, l'auteur-compositeur-interprète a été pris d'une triste vague d'inspiration : une peine d'amour foudroyante qui a mené à la déchéance totale. C'est après que Blondie a fait sa place dans la tête de Bajada... Et pas nécessairement pour le meilleur. L'album double sera lancé le 7 septembre prochain au Théâtre Fairmount. C'est un rendez-vous!

<a data-cke-saved-href="http://jasonbajada.bandcamp.com/album/loveshit-ii-blondie-the-backstabberz" href="http://jasonbajada.bandcamp.com/album/loveshit-ii-blondie-the-backstabberz">Loveshit II (Blondie & the Backstabberz) by Jason Bajada</a>

Makanda at the End of Space, the Beginning of Time de Pierre Kwenders

13 septembre au Centre Phi

C'est le 8 septembre prochain qu'on pourra entendre le nouvel effort de l'auteur-compositeur-interprète Pierre Kwenders. Il était temps: l'artiste nous a donné hâte tout l'été en présentant deux singles très entraînants, La La Love et Tuba Tuba. Enregistré à Seattle, ce nouvel effort flirte avec l'électro, l'afrobeat et la rumba congolaise. Disons-le ainsi: ça y va par-là. On se rend au Centre Phi le 13 septembre prochain pour découvrir les nouvelles pièces de Kwenders sur scène!

Comme une odeur de déclin de Maude Audet

28 septembre au Knock-Out (Québec)

Vous ne connaissez pas Maude Audet? C'est le moment où jamais d'y remédier en suivant la sortie de son album Comme une odeur de déclin prévue pour le 27 septembre prochain. Réalisé par Ariane Moffatt, ce deuxième effort pop-folk suit le sympathique Nous sommes le feu sorti en novembre 2015. Le premier extrait, Gallaway Road, promet énormément. Soyez à l'affût du lancement, qui se tiendra le 28 septembre au Knock-Out à Québec. Vous pourrez aussi voir l'artiste le 2 septembre prochain dans le cadre du Mile Ex End Musique Montréal.

<a data-cke-saved-href="http://chansonsdemaude.bandcamp.com/album/comme-une-odeur-de-d-clin" href="http://chansonsdemaude.bandcamp.com/album/comme-une-odeur-de-d-clin">Comme une odeur de déclin by Maude Audet</a>

Full Face de Dany Placard

28 septembre (lieu à confirmer)

Ce talent incontournable du Québec nous reviendra le 29 septembre avec son nouvel album Full Face! Le premier extrait, Sleeping Bag, nous confirme que l'auteur-compositeur-interprète reste dans la même veine : une musique folk-rock sans fioriture. Et d'ailleurs, elle n'en a pas besoin. Soyez averti : Dany Placard lancera son nouvel opus le 28 septembre, à Montréal.

<a data-cke-saved-href="http://danyplacard.bandcamp.com/track/sleeping-bag" href="http://danyplacard.bandcamp.com/track/sleeping-bag">Sleeping Bag by Dany Placard</a>

La science du coeur de Pierre Lapointe

2 octobre (lieu à confirmer)

L'excentrique chéri des Québécois s'apprête à nous présenter son nouvel album La science du coeur le 2 octobre prochain! Avec son doigté habituel, l'artiste s'attaque maintenant au culte des apparences, à ce qui se cache derrière les carapaces et les sous-entendus dans cet album qui sera disponible le 6 octobre. Notre époque sous la loupe, carrément. L'extrait Sais-tu vraiment qui tu es met la table pour un opus qui risque de brasser la cage.

Rêver plus fort de Thierry Bruyère

18 octobre au Verre Bouteille

Après l'album Le sommeil en continu (2012) et le mini-album Deux planètes (2016), Thierry Bruyère débarque avec Rêver plus fort en octobre! Réalisé par Navet Confit, ce nouvel effort promet un «univers digne de la belle époque new wave et post-punk». Ça sonne bien ou quoi? C'est au Verre Bouteille que vous pourrez entendre les nouvelles pièces de l'artiste dans une formule 5 à 7. À ne pas manquer!