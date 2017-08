«Game of Thrones»: le résumé du dernier épisode de la saison 7

ADVERTISEMENT

Une saison de Game of Thrones, c'est comme un bon feu d'artifice : il faut attendre la fin pour en prendre plein les yeux. Alors que l'épisode 6 de la saison 7 avait placé les fondations pour un épisode final retentissant, ce dernier, intitulé Le Dragon et le Loup, a tenu ses promesses. Que tous ceux qui maîtrisent les gestes de premiers secours se tiennent prêts, il faudra en ranimer plus d'un...

Stress, angoisses, diarrhées, les symptômes liés à l'attente de cet ultime épisode de la pénultième saison de la série événement d'HBO sont nombreux. Pour beaucoup, ce dernier volet sonne le glas d'une semaine d'impatience, mais nous laisse pendant un an dans l'attente d'une saison 8 explosive. Retour sur 80 minutes de rebondissements.

Précédemment dans Game of Thrones : En pleine expédition façon Suicide Squad au-delà du Mur pour ramener un zombie à Cersei Lannister, Jon Snow et sa fine équipe ont dû affronter un ours polaire et une horde de spectres. La petite virée a failli tourner au cauchemar, sauvée in extremis par Daenerys et ses dragons. La jeune femme au caractère bien trempé a embarqué tout le petit monde sur son volatile cinq portes à la capacité d'accueil d'un monospace. Jon Snow, lui, a été sauvé par l'Oncle Benjen sorti de nul part sur son cheval. Résultat des courses: Viserion, un des trois dragons, est passé chez l'ennemi, abattu et ressuscité par un marcheur blanc plutôt doué au javelot. Alité, Jon Snow a ployé le genoux devant Daenerys, qui serrait sa main avec tendresse (et pourquoi pas plus, si affinité?).

A Winterfell, le bonheur des retrouvailles entre Arya et Sansa a été de courte durée. Les deux sœurs ne peuvent plus se voir en peinture. La cadette a reproché à son aînée d'avoir collaboré avec les Lannister. Sansa a découvert également le secret de la jeune guerrière, capable de prendre toute apparence par le biais de ses masques. En clair, ambiance glaciale, l'hiver est là.

Deux reines dans l'arène

L'armée de Daenerys, Dothrakis et Immaculés, fait le siège de Port-Réal, sous l'œil de Cersei et de ses troupes. Rendez-vous est pris dans une arène désaffectée, la fosse aux dragons. Cersei attend sagement que la Mère des Volatiles daigne arriver, Jon Snow et Tyrion sont déjà sur place. La tempétueuse tata du Roi du Nord aime soigner son entrée. Elle débarque finalement à dos de dragon, avec la prestance qu'on lui connait depuis la saison 1. Les négociations peuvent commencer.

Cersei n'est pas d'humeur et elle le fait savoir. Elle indique clairement ne pas croire les allégations de ses adversaires sur une attaque imminente des marcheurs blancs. Pour lui prouver qu'elle a tort, le Limier ramène la prise de l'expédition raquette de la semaine dernière : un mort-vivant.

«Ah qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte...»

Soi-disant terrifié, Euron, représentant quelque peu violent des Fer-nés, décide qu'il en a assez vu et retourne sur son Île. «La bise à tout le monde, je vous enverrai une carte postale.»

Mais le mort-vivant a finalement été une bonne idée. Enfin convaincue, la reine aux trois enfants morts admet l'existence de la menace au delà du Mur et accepte une trêve. Sa condition? Que Jon Snow et ses troupes ne prennent pas part au conflit futur entre elle et Daenerys. Le chevelu refuse, il a déjà ployé le genou : il tient parole à sa reine. Cersei, jamais très encline à se prendre une veste, s'énerve et quitte l'arène pour retourner dans son bureau.

Tyrion gynéco

Devant une telle mascarade, Brienne l'a mauvaise. Elle tente de convaincre Jaime de calmer le jeu en vain et sort de ses gonds avec un «Fuck loyalty!» («J'emmerde la loyauté!») assez surprenant venant d'elle.

Tyrion, qui serait engagé dans n'importe quelle ambassade vu son CV, décide d'aller apaiser sa sœur. Mais dans cette réunion de fratrie surveillée par la Montagne, les deux têtes fortes ne sont pas sur la même longueur d'ondes. Tyrion assume la mort de leur père, Cersei l'accuse d'avoir détruit leur famille. Le nain la met au défi de donner l'ordre à son garde du corps de le tuer. La Reine n'y arrive pas, mais on sent que l'envie la titille. Meilleur qu'un test de grossesse, le cadet Lannister découvre alors le secret de son aînée. Elle est enceinte, et ça pourrait changer sa vision de l'avenir.

Cersei serre ses dents

Ça lui fait mal de le dire, mais de retour dans l'arène avec Tyrion, la Reine Lannister accepte la trêve et promet le soutien aux armées du Nord pour combattre la menace des marcheurs blancs. Tout le monde est rassuré, tout va bien dans le meilleur des mondes et les soldats commencent à mettre les voiles en direction du Mur. «Souquez les artimuses!»

Quelques temps après, les amants incestueux se retrouvent à Port-Réal, Jaime a pris le commandement de l'expédition pour sauver le monde. Cersei l'arrête et lui explique qu'elle n'a jamais souhaité défendre le Nord. Pour elle, Jon et Daenerys vont perdre des hommes et cela lui facilitera la tâche ensuite. Elle a même envoyé Euron à Essos pour réunir des mercenaires (grâce à l'or de la Banque de Fer) afin d'attaquer ses ennemis. Quel bon comédien, dire qu'on le croyait parti parce qu'il avait peur!

Révulsé par ce mensonge, Jaime se révolte. Les menaces fusent et la Montagne, toujours là quand il faut, est prêt à trancher la gorge du Régicide. La Reine faiblit pour la seconde fois de la journée et ne peut se résoudre à tuer son amant. On l'a connue un peu moins sentimentale.

Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera

Lord Baelish est fourbe, rusé et manipulateur et on peut se demander parfois comment il a réussi à rester en vie jusqu'à la saison 7. Alors qu'il continue de liguer Sansa contre Arya, la Lady du Nord décide de convoquer sa cadette pour ce qu'on croit être son dernier procès.

Coup de théâtre! Lord Baelish, se délectant de la scène en périphérie de la Grande Salle de Winterfell, se retrouve finalement dans le rôle de l'accusé. En effet, grâce aux visions de Bran, la Corneille à Trois Yeux, les sœurs Stark ont découvert que Littlefinger était le meurtrier de leur tante, Lysa Arryn, qu'il a poussée dans la Porte de la Lune. Il est accusé également de trahison pour avoir relancé la Guerre des Royaumes entre Ned Stark et les Lannister.

La sentence est irrévocable : Petyr Baelish a la gorge tranchée et c'est Arya, en bonne spécialiste des fins de vie, qui s'y colle. Très douée pour salir le lino.

Fer-pas-nés de la dernière pluie

Suite à une discussion d'homme-à-homme avec Jon Snow, Theon Greyjoy prend une décision. Alors que ses hommes plient les gaules, il tente de changer leurs plans. Il faut sauver sa sœur Yara (qu'il a gentiment abandonnée aux mains d'Euron). Selon lui, elle n'est pas morte et il faut lui porter secours. Peu convaincu, un des soldats remet en question l'autorité de l'amputé d'un membre (hommage à Ramsay Bolton). Un combat a lieu.

Alors que tout laissait croire que le descendant Greyjoy était en mauvaise posture, ce dernier se relève au dernier moment et tue son adversaire qui pensait bêtement avoir l'avantage avec un coup en-dessous de la ceinture. Pour une fois que son ablation lui donne un avantage, Theon en a profité!

Elle a vu le loup

Samwell Tarly arrive à Winterfell et fait la rencontre de Bran et son air déphasé. Le jeune homme lui révèle la véritable généalogie de Jon Snow, qui n'a de demi-frère Stark que le nom. Il est en effet né de l'amour secret de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Et même si nous on s'en doutait depuis un petit moment, ça change tout puisque c'est acté : le Roi du Nord est l'héritier légitime du Trône de Fer, de là à ce qu'il pose ses fesses dessus, on n'y est pas, mais on progresse.

On apprend surtout le vrai nom de Jon Snow : Aegon Targaryen.

Au même instant, Daenerys et son neveu se rapprochent sous les yeux de Tyrion. Ils s'enferment dans une chambre et on les retrouve quelques instants plus tard, nus comme des vers et pas en train de cueillir des marguerites. Étreinte torride et incestueuse : si le lion ne s'associe pas avec le cafard, le dragon et le loup font plutôt bon ménage.

Mur-aïe!

On ne pouvait se quitter sans prendre des nouvelles du Mur et des marcheurs blancs, maintenant accompagnés d'un dragon. Alors que Tormund surveille les environs sur les hauteurs de Fort-Levant, il aperçoit l'armée des spectres qui se profile à l'horizon. Le siège va commencer.

Soudain, Viserion apparaît, monté par le Roi de la Nuit. Le dragon aux yeux bleus s'attaque au Mur avec un jet de glace (ou de feu bleu, chacun est libre de son interprétation). La glace commence à rompre avant d'ouvrir une véritable brèche dans la monumentale protection de Westeros. Fort-Levant disparaît dans les gravas, entraînant Tormund et ses coéquipiers dans une chute et probablement la mort. La vision du Limier dans les flammes s'est confirmée : l'invasion a eu lieu où le Mur rejoint la mer. L'hiver est bien là, les envahisseurs pénètrent au Sud du Mur.

C'est sur les promesses d'une belle bataille finale que s'achève cette septième saison, entre coups bas et trahisons. Les dernières pièces du puzzle sont là et il faudra attendre au moins un an (voire deux) pour connaître la suite de ce jeu d'échec géant avec six derniers épisodes. Les marcheurs blancs vaincront-ils? Comment Cersei va-t-elle réagir au départ de son frère-amant-commandant-des-armées? Qui siégera sur le trône?

D'ici là, de nombreuses théories vont éclore et nous serons toujours là pour vous accompagner dans l'euphorie de cette série qui nous fait vibrer depuis sept saisons.

