Une directrice d'école en Caroline du Sud a indiqué à ses élèves de sexe féminin qu'elles ne devraient pas porter de leggings, à moins de faire une taille de 0 ou de 2.

La station de nouvelles locale WCBD News 2 a rapporté jeudi que la directrice Heather Taylor de l'école secondaire Stratford a découragé les élèves de porter des leggings comme des pantalons lors d'une assemblée le 22 août sur le code vestimentaire en vigueur à l'école.

«Je vous l'ai déjà dit, et je vais vous le dire maintenant. Même si vous faites du 0 ou du 2 et que vous portez quelque chose comme cela, et même si vous n'êtes pas grosses, vous avez l'air grosses», entend-on dire Taylor à ses étudiants dans un enregistrement obtenu par WCBD News 2.

Le code vestimentaire de l'école stipule que les «leggings, collants, pantalons de yoga et vêtements en élasthanne doivent être portés en dessous d'habits qui couvrent jusqu'à la mi-cuisse», mais ne spécifie pas si les jeunes femmes peuvent ou devraient porter des leggings comme des pantalons si elles font du 0 ou du 2.

Plusieurs parents et élèves ont été contrariés par les commentaires de la directrice. L'étudiante Allison Veazey a déclaré à WCBD News 2 que les remarques de Taylor étaient blessantes et l'ont rendue plus complexée par son corps.

En réaction à la controverse, Taylor a publié un communiqué pour les élèves et les parents de l'école s'excusant pour son comportement. Elle indique qu'elle a rencontré de nombreuses classes pour répondre aux commentaires qu'elle a faits lors de l'assemblée pour les élèves de 10e année.

«Mon intention n'était pas de blesser ou d'offenser aucun de mes élèves d'aucune façon», a écrit Taylor dans son communiqué, fourni au HuffPost par l'école secondaire. «Je veux leur assurer que je suis l'une de leurs plus grandes fans et que je suis investie dans leur succès. Après avoir parlé avec nos élèves et avoir reçu leur soutien, je suis confiante qu'ensemble nous sommes prêts à aller de l'avant et à avoir une belle année. L'école Stratford est une communauté bienveillante, et je veux remercier tous nos parents et élèves qui m'ont offert leur support et qui m'ont donné la chance de répondre à leurs préoccupations. [...]»

