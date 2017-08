Dans les coulisses beauté du Festival Mode & Design 2017

ADVERTISEMENT

Que seraient les défilés sans les coulisses beauté? La réponse est induite dans la question.

Avant de fouler la passerelle du Festival Mode et Design, les mannequins passent par l'indispensable et précieuse case maquillage et coiffure pour des mises en beauté savamment étudiées.

Aux manettes: Denis Binet qui chapeaute les coiffures et Amélie Ducharme, responsable du maquillage. Ils mènent une équipe de feu qui voit défiler des dizaines de mannequins - qui feront les belles heures de ce Festival qui a pour but de démocratiser la mode et faire valoir les talents d'ici.

Des moments où la tension est palpable à quelques minutes des défilés, des instants de grâce aussi, le tout immortalisé par notre caméra.

Voyez ces moments qui précèdent les shows dans la vidéo ci-dessus.

