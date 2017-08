15 produits de beauté que les stars adorent

ADVERTISEMENT

Vous êtes vous déjà demandé pourquoi les stars avaient un teint radieux matin, midi et soir, et ce, malgré le maquillage de scène qu'ils doivent appliquer pratiquement chaque jour sur leur visage ? La réponse est simple : parce qu'elles utilisent les bons produits de beauté !

Voici donc une foule de petits pots que vos vedettes préférées utilisent religieusement.

1 - Bryce Dallas Howard

Nuxe – Rêve de miel, 17$ chez La Baie

L'actrice que l'on verra dans la prochaine franchise du film Jurassic World a révélé au magazine InStyle qu'elle ne jure que par le soin nourrissant pour les lèvres Rêve de miel de Nuxe. Surtout lorsqu'elle prend l'avion ! On vous conseille également l'Huile prodigieuse de Nuxe, qui aide à nourrir, réparer et sublimer le visage, le corps et les cheveux.

2 - Lady Gaga

Filorga – Sleep and Peel, 95$ chez Pharmaprix

La chanteuse que l'on surnomme « Mother Monster » a adopté la crème de nuit Sleep and Peel, qui lui permet de se réveiller avec une peau lisse et un teint clair au petit matin.

3 - Drew Barrymore

GlamGlow – Masque soin hydratant intense, 79$ chez Sephora

L'actrice qui s'autoproclame « beauty junkie » a publié une photo de ses produits préférés sur Instagram et le petit pot bleu de GlamGlow en faisait bel et bien partie.

4 - Kim Kardashian

Kiehl's – Crème contour des yeux à l'avocat, 61$ au www.kiehls.ca

Selon son maquilleur, Mario Dedivanovic, la cadette du clan Kardashian utilise de nombreux produits de la marque Kiehl's, dont la crème de jour Ultra Facial, la crème contour des yeux enrichie à l'avocat et le Butterstick pour les lèvres.

5 - Bar Rafaeli

Dermalogica – Exfoliant Daily Microfoliant, 77,50$ au www.dermalogica.ca

L'icône de beauté a révélé au magazine Cosmopolitan qu'elle utilise les soins pour le visage Dermalogica et elle semblerait avoir une affection particulière pour l'exfoliant quotidien. Ce dernier se présente sous forme de poudre, mais devient mousse au contact de l'eau. Psssit ! Victoria Beckham est également adepte de la marque.

6 - Hillary Duff

Lancer – Polish, 105$ chez Sephora

La chanceuse et actrice a confié au magazine InStyle qu'elle utilisait quotidiennement le soin Polish de la gamme Lancer, après s'être démaquillé et lavé le visage. Psssit ! Beyoncé serait elle aussi une adepte des produits du Dr. Lancer.

7 - Maripier Morin

SkinCeuticals - Physical Fusion UV Defense SPF 50, 46$ au www.skinceuticals.ca

Parce qu'elle a la peau photosensible, en raison d'un traitement pour faire disparaître ses cicatrices d'acné qu'elle a subi dernièrement, la belle animatrice québécoise ne sort jamais sans cette protection solaire SPF 50.

8 - Karine Vanasse

Peoni – L'extrait, 225$ au www.jbskinguru.com

Après avoir réussi à charmer Oprah Winfrey avec ses soins esthétiques, la guru de beauté québécoise a lancé sa ligne de soins pour la peau et fait sensation aux quatre coins du monde. Ici, au Québec, l'actrice Karine Vanasse en est folle !

9 - Naomie Harris

Esthederm – Gel nettoyant pureté Osmoclean, 29$ au www.esthederm.ca

L'actrice anglaise mise sur le nettoyage de la peau et dans sa routine beauté, elle inclut le nettoyant Osmoclean d'Esthederm. Elle a expliqué au magazine InStyle que ce dernier aide à déloger les particules de maquillage qui se sont logées dans ses pores, surtout lorsqu'elle travaille sous les feux de la rampe.

10 - January Jones

Avène – Cleanance gel nettoyant sans savon, 20,50$ chez Jean Coutu

L'actrice de la série Mad Men adore les produits de beauté, mais pour démaquiller son visage, elle fait confiance à Avène depuis plusieurs années déjà.

11 - Jourdan Dunn

Pixi – Glow Tonic, XX$ chez Pharmaprix

Dans une photo publiée sur Instagram, la mannequin britannique a révélé ses produits chouchou du moment et le tonique de Pixi en fait partie, ainsi que le soin contour des yeux 24k Eye Elixir.

12 - Chrissy Teigen

SK-II – Facial Treatment Masks, $135 pour 10 au www.sk-ii.com

Les masques en feuille ont la cote et la femme de John Legend en est une grande adepte. Plus particulièrement, elle a révélé à Refinery29 qu'elle adorait ceux de la marque SK-II, puisqu'ils laissent sa peau hydratée, fraîche et lumineuse. Psssit ! Cate Blanchet aussi les utilise régulièrement.

13 - Amy Adams

La Mer – Crème de la Mer, 110$ chez Sephora

Dans une entrevue pour le magazine Vogue, la belle rousse avoue qu'elle est une partisane des produits La Mer, puisqu'ils semblent être les seuls capables de contrer sa sécheresse cutanée.

14 - Dove Cameron

St. Tropez – Lotion bronzante sous la douche, 35$ chez Pharmaprix

La belle blonde, connue pour son rôle dans la série Liv et Maddie, diffusée sur Disney Channel, utilise de nombreux produits « beach-friendly » dans sa routine de soins, dont cette lotion de bronzage progressif, qui agit en seulement 3 minutes.

15 - Charlize Theron

La Roche-Posay – Sérum quotidien Anthelios AOX, 55$ au www.amazon.ca

Dans la liste de ses essentiels beauté de la belle blonde, on retrouve des produits La mer, mais également ce sérum SPF 50 de La Roche-Posay, qu'elle appose quotidiennement sous son fond de teint.

