Vous n'avez jamais vu Amal Clooney comme ça

ADVERTISEMENT

Il y a plusieurs qualificatifs qu'on pourrait employer pour décrire Amal Clooney : intelligente, inspirante, travaillante, super stylée, mais habillée de façon décontractée n'est pas l'un d'eux.

Mais on a dû se résoudre à changer d'idée après l'avoir vu dans son look le plus récent... vêtue d'une jupe de tennis, de chaussures de sport, d'une visière et d'une camisole Sundek à 39$. Son mari, Georges Clooney, était assorti à elle dans son ensemble de sport tout noir.

Les Clooney ont été aperçus quelques fois en Italie (bien qu'un peu plus habillés) depuis la naissance de leurs jumeaux, Ella et Alexander en juin dernier.

Mais Mme Clooney n'a pas mis de côté ses airs de déesses trop longtemps. Elle a été aperçue ce soir-là dans une vaporeuse robe verte, sertie de brillants et semi-transparente qu'elle avait accompagnée de grosses boucles d'oreilles or.

VOIR AUSSI :