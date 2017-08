Un tireur aurait pris des otages dans un restaurant à Charleston en Caroline du Sud

Une opération policière est en cours à Charleston, en Caroline du Sud, alors qu'un tireur aurait pris en otages plusieurs personnes dans un restaurant. Les policiers sont présents sur la rue King, dans un secteur touristique et commercial du centre-ville.

Selon des témoignages rapportés par certains médias, le tireur aurait lancé «Je suis le nouveau roi de Charleston» en entrant dans un restaurant. Il s'y trouverait toujours avec des otages.

Des tireurs d'élite sont en position et l'escouade antibombe est sur place.

Plusieurs photos et vidéos sont déjà diffusées sur les réseaux sociaux.

Charleston PD bomb squad has arrived at shooting site on King Street. #chsnews pic.twitter.com/3eFpq6jYdK — Andrew Knapp (@offlede) August 24, 2017

Crowd stands behind police tape as officers confront active shooter at @VirginiasonKing #chsnews pic.twitter.com/SInpxAxIKQ — Glenn Smith (@glennsmith5) August 24, 2017

King btwn Calhoun & Morris blocked to motorist & pedestrian traffic active shooter in 400 block of King people to avoid the area. — Charleston P.D. (@CharlestonPD) August 24, 2017

EMS transports a patient from the scene at Virginia's #chsnews @postandcourier pic.twitter.com/4YIj5bwG9V — Grace Beahm Alford (@GraceBeahm) August 24, 2017

Plus de détails à venir.