Styles de soirée: le Festival Mode & Design 2017 gratuit et en plein air, c'est parti!

Ce mercredi 23 août, le coup d'envoi du Festival Mode et Design 2017 a été donné. Au programme: des défilés, des conférences et de nombreux créateurs à découvrir sur la Place des Festivals de Montréal. Des journées de mode qui riment aussi avec été et styles.

À voir aussi de nombreux défilés et présentations dans le cadre du 375e de Montréal. Également au programme, de nombreux shows de griffes d'ici dont le très attendu défilé de La Vie en Rose ce jeudi 24 août à 21h30. Pour la toute première fois, la marque présentera ses maillots les plus tendance sur la passerelle du FMD. Nous y serons.

Pour voir les photos de cette première soirée en plein air ci-dessous

