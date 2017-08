ADVERTISEMENT

Le sénateur Mike Duffy intente une poursuite contre le Sénat et contre la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La poursuite, déposée en Cour supérieure de l'Ontario jeudi, réclame au moins 7,8 millions $ en plus de dommages particuliers qui seraient décidés en cours de procès.

Le sénateur a été innocenté d'une trentaine d'accusations de fraude, d'abus de confiance et de corruption, à l'issue d'un procès qui s'est conclu en avril 2016.

Son avocat a annoncé le début de l'action civile, jeudi après-midi, à Ottawa. Me Lawrence Greenspon dit que son client a souffert psychologiquement.

"Ma famille et moi avons subi un stress et un préjudice financier importants, tout comme les autres sénateurs qui ont été injustement ciblés et dont les droits ont été bafoués. Si, grâce à cette action, tous ceux qui travaillent sur la colline du Parlement obtiennent la protection de la Charte, ce sera ma plus grande contribution à la vie publique", peut-on lire dans une déclaration publiée par M. Duffy.

Les déboires du sénateur Duffy ont débuté lorsque la légalité de ses demandes de remboursement pour ses dépenses au Sénat a été mise en question. M. Duffy a été suspendu du Sénat, en même temps que Patrick Brazeau et Pamela Wallin, le temps d'une session législative. Il a été le seul à subir un procès, procès qui s'est conclu par un verdict de non-culpabilité.

Son avocat a laissé entendre qu'il serait ouvert à une entente hors cour, puisque la poursuite vise clairement le gouvernement conservateur qui était aux commandes au moment de l'épisode.