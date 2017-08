Malia Obama emménage sur le campus d'Harvard accompagnée de ses parents

Elle suit la trace de ses parents. Après avoir pris une année sabbatique, Malia Obama a déménagé sur le campus d'Harvard, un jour avant le reste des étudiants de première année, rapporte le Boston Globe.

C'est avec l'aide de ses parents, Barack et Michelle Obama, que la jeune femme de 19 ans a pu s'installer dans la résidence de la prestigieuse université américaine. Malgré tous ses efforts pour rester discrets, le couple présidentiel n'est pas passé inaperçu.

My cousin goes to Harvard & he saw @BarackObama & @MichelleObama on move-in day! #Ilovethempic.twitter.com/QoLFzcArZW

— Farheen (@_farheeezy) 22 août 2017

College Move In Day! Good luck to #MaliaObama and the rest of the incoming freshmen starting their first year at university. pic.twitter.com/7lv9zcRJvn

— B. Scott (@lovebscott) 22 août 2017

Malia Obama fait désormais partie de la promo 2021 de Harvard. Selon le Daily Mail, la famille a passé plusieurs heures sur le campus de l'université, après avoir déjeuné dans un restaurant du centre-ville de Cambridge.

En mai 2016, Barack et Michelle Obama avaient annoncé que Malia avait été acceptée à Harvard, mais qu'elle comptait d'abord prendre une année sabbatique.

La jeune en a profité pour faire un stage dans une société de production et de distribution de films, voyager en Amérique du Sud et plus récemment pour prendre du bon temps lors du festival Lollapalooza à Chicago.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.

Voir aussi: