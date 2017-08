Il quitte sa copine sans prévenir, elle devient sa patronne 10 ans plus tard

Zinkevych via Getty Images

On rêve tous un peu de se venger d'un ex qui a brisé notre cœur, spécialement ceux qui décident de tout quitter sans prévenir et sans nous dire ce qui se passe réellement.

La fatalité s'est retournée de la meilleure façon contre un homme qui a découvert que son ancienne copine était sur le point de devenir sa nouvelle patronne au travail.

L'homme anonyme a soumis son petit «dilemme» au site Ask A Manager dans l'espoir que quelqu'un puisse l'aider à se sortir de son pétrin.

Découvert par BuzzFeed, la publication raconte que l'homme a été en relation pendant trois ans avec Sylvia. Alors qu'elle visitait sa famille pendant le temps des Fêtes, il a décidé de s'acheter un billet d'avion et de déménager à l'étranger. Sans aucun avertissement.

«Je voulais simplement éviter d'être emmêlé dans un drame de rupture», a-t-il écrit.

Le professeur de mathématiques, qui travaille dans une école internationale, a découvert la semaine dernière que Sylvia deviendra sa patronne: «Je ne sais pas quoi faire et comment gérer ce bordel.»

Et au lieu de s'excuser et de réécrire sa lettre de motivation, il est demeuré inflexible, arguant qu'il voulait demeurer en poste.

«Il est clair que ce ne sera pas seulement embarrassant, mais je devrai relever de mon ex. Je ne suis pas dans une situation qui me permet de trouver un autre emploi pour l'instant. Pour empirer la situation, la communauté d'expatriés est vraiment petite ici et tricotée serrée [...]», a-t-il indiqué.

Sans surprise, la consultante et gestionnaire Alison Green (Ask A Manager est en quelque sorte un site de conseil pour les carrières) a été très diplomate dans sa réponse, écrivant: «Vos meilleures chances pour avoir un résultat acceptable seraient probablement de contacter Sylvia à l'avance pour lui faire savoir que vous travaillez là afin qu'elle ne soit pas prise de court au premier jour.»

Mais le reste d'entre nous pouvons dire ce que nous pensons vraiment de toute cette situation: non tu ne mérites pas une once de pitié.

Et Sylvia, nous espérons que tu excelles dans ton nouveau poste!

Ce texte initialement publié sur le HuffPost UK a été adapté de l'anglais.