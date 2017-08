10 hamburgers TRÈS tentants pour la Semaine du Burger!

ADVERTISEMENT

Amateurs de hamburgers, préparez-vous à mettre de côté le traditionnel combo moutarde-ketchup puisque pour la Semaine du Burger qui se déroule du 1er au 7 septembre, vous aurez droit à des sandwichs plus que gourmands. On a déjà l'eau à la bouche.

L'événement culinaire qui en est à sa sixième édition dans la métropole élargit ses horizons cette année. Il devient national. Six provinces canadiennes, deux villes américaines et l'Haïti embarquent dans l'aventure, portant le nombre de restaurants participants à près de 400.

Il sera également possible de déguster votre hamburger dans le confort de votre demeure puisque le festival s'est associé avec Just Eat pour offrir la livraison. Et puis, pour la première fois, la Semaine du Burger vous propose d'«acheter un burger pour votre ami» pour qu'il puisse, lui aussi, se remplir la panse (mais gratuitement avec le coupon qu'il recevra). Ça, c'est un bon chum!

Tous les goûteurs sont aussi invités à aller voter pour leur sandwich préféré sur LeBurgerWeek.com. Un « Prix du public » sera décerné aux restaurateurs ayant obtenu le plus de votes, d'autres se mériteront les prix du burger « Le plus outrageux ou du « Burger le plus santé » La Semaine du Burger enverra également des mangeurs de burgers secrets à travers tout le pays afin de déterminer le burger digne du prix « Choix du Jury ».

Découvrez-en dix qui ont attiré notre attention :

Voici les 40 restaurants participants à Montréal :

Café Vasco da Gama

La Brasserie Saint-Denis

Medley Simple Malt

McKibbin's Irish Pub

Rosewood

Pub McCarold

Le Smoking BBQ

Les Enfants Terribles

RUBS American BBQ

Kampai Garden

Imadake

Station Ho.st

Notre-Boeuf-De-Grace

Birona Hummus Bar

Bâton Rouge Steakhouse

Deville Dinerbar

Burger Bar Crescent

Club Soya

Chez Robin Marché Local

La Belle et La Boeuf

Le Renoir

Notre Burger Gourmet

Snowbird Tiki Bar

Bistro Laurentien La Coupole

Vladimir Poutine

Le Gras Dur

Restaurant Hachoir

Monsieur

Le Bird Bar

Burger Royal

Le Gourmet Burger

Irish Embassy Pub & Grill

DAS BIER

Fabergé

Osco!

Burgundy Lion

PORCO

Station des Sports

Restaurant Emiliano's

B. Burger

