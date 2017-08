ADVERTISEMENT

Imaginez prendre un long week-end COMPLET pour vous détendre. Le rêve! C'est ce que propose encore une fois le festival Wanderlust du 24 au 27 août à Mont-Tremblant, en nature, loin du stress de la ville.

Au programme : yoga, méditation, aventure en plein air, gastronomie biologique, vins locaux, performances musicales et conférences inspirantes pour une escapade des plus régénératrices. Le tout autant pour les femmes que pour les hommes.

Pas besoin d'être un yogi d'expérience ou un abonné de la salle d'entraînement pour prendre part aux activités. Tout ce dont vous avez besoin est une envie de relaxer. Vous choisissez ce qui vous détend : l'activité physique intense ou la méditation. On vous invitera à vous concentrer sur vous, votre respiration, vos besoins et à finalement à embrasser la version de vous-même qui vous plaît le plus.

On vous voit venir. «C'est donc bien hippie». Pas tant que ça. Juste spirituel! Il faudra jouer le jeu et certainement se laisser aller un peu.

Parmi les nouveautés cette année, on note des cours de bodywork pour apprendre notamment l'automassage, soulager ainsi nos petits inconforts et améliorer le sommeil, des randonnées avec cueillette de plantes comestibles et médicinales en forêt, et des séances de CROGA jumelant yoga et CrossFit.

En musique, on ne veut surtout pas manquer la performance électro de Bonobo prévue samedi soir.

Les festivals Wanderlust qui se déroulent aux quatre coins du globe sont généralement très prisés. Voilà une autre preuve que les séjours consacrés à la détente font de plus en plus d'adeptes chez nous comme à l'international.

Consultez l'horaire des activités ici.