Manger, rénover, réaménager et s’émouvoir à CASA et MOI&cie

CASA et MOI&cie poursuivent leur mission respective en cette rentrée télé 2017: causer immobilier, cuisine et rénovation dans le premier cas, et émouvoir, divertir et aborder des réalités controversées dans le second.

Misant gros sur les productions originales, qui ont fortement la cote sur leurs deux antennes (Les rénos d'Hugo et Rêvons maisons étant présentement les titres les plus populaires sur CASA, et Face à la rue, Obèse: changer de vie et Mitsou et Léa, les plus prisés sur MOI&cie), les chaînes spécialisées du Groupe TVA tablent toutes deux sur deux nouveautés et un grand retour d'émissions d'ici pour continuer d'aller chercher des adeptes, en plus d'offrir quelques joyaux qui suscitent l'engouement en acquisitions étrangères, qu'on pense aux Frères Scott, à Masterchef et à 24H aux urgences.

Envie de prendre le pouls de CASA et MOI&cie avant de vous y abonner définitivement? Sachez que les deux plateformes télévisées sont débrouillées gratuitement jusqu'au 12 septembre. Et, pour vous aider à vous faire une idée, voici un survol des principaux canons de CASA et MOI&cie pour l'automne.

À CASA

Le monde selon Chuck (mardi, 19h30, dès le 22 août. Rediffusions vendredi, 21h30, samedi, 18h30, et dimanche, 12h30). L'attachant Chuck Hughes sera notre guide autour du globe dans Le monde selon Chuck, une nouvelle série «doculinaire». Le chef le plus décontracté et le plus relax de nos ondes dénichera des ingrédients inhabituels pour réinventer les plats typiques des différents pays sur son itinéraire (Jordanie, Taiwan, Colombie, Islande, Turquie, Cuba, Lituanie, Jamaïque, Pays-Bas, Hong Kong, Sud de la France et Japon) et nous fera découvrir les beautés de la planète de son angle bien particulier. Pourrait-il faire du ski au Japon? Avec Chuck, tout est possible! Une production de Trio Orange et Québecor Contenu, en 13 tranches de 30 minutes.

Du cœur et des bras (mardi, 21h, dès le 29 août. Rediffusions jeudi, 19h30, et vendredi, 16h). Hugo Girard et Valérie Taillefer, deux des têtes d'affiche les plus appréciées de CASA, forment un duo à l'animation de Du cœur et des bras, nouveau concept original pondu conjointement par Trio Orange et Québecor Contenu. Ensemble, l'homme fort et l'ex-mannequin sillonneront les routes avec leur bataillon de «motards volontaires au cœur tendre» pour réaliser des projets de rénovation chez des gens dans le besoin. À compter du 3 octobre, quatre épisodes spéciaux (sur les 13 de la saison) seront consacrés aux victimes des récentes inondations qui ont frappé le Québec.

Hakim Chajar – Inspiration Chef (lundi, 19h30, dès le 4 septembre. Rediffusions jeudi, 11h, et vendredi, 21h). En pause de la restauration depuis deux ans, Hakim Chajar est devenu l'un des chouchous de CASA depuis sa (deuxième) diplomation des Chefs!, où il a été participant en 2012 et gagnant de l'édition «revanche», en 2014. Comme son pote Chuck Hughes, Hakim s'envole d'un coin de la planète à l'autre, explore les traditions et nous initie à des procédés nouveaux et inconnus. Cette année, il nous entraînera, entre autres, en Argentine, en Espagne et dans différentes régions de la province, dont les Îles-de-la-Madeleine, qui n'ont semble-t-il jamais été aussi visitées qu'en cet été 2017. Hakim Chajar est toujours sous l'aile de la boîte Fairplay pour ce second tour de piste (de table?), de 12 épisodes de 30 minutes. Qui plus est, le 9 octobre, Hakim Chajar – Projet Rwanda, une édition «hors série» de 30 minutes mitonnée par B-612, suivra Hakim dans les communautés du Rwanda supportées par Vision Mondiale. On y fera la connaissance, avec lui, de mamans et d'enfants qui accomplissent de petits miracles au quotidien pour subsister malgré la pauvreté.

Aussi à CASA cet automne: Les Frères Scott – À La Nouvelle-Orléans (mercredi, 21h, dès le 23 août) ; Bryan INC. (jeudi, 21h, dès le 24 août); Les constructeurs de l'extrême (jeudi, 21h, dès le 23 novembre); Inscription$ millionnaire$ L.A (vendredi, 18h, dès le 25 août); Notre maison de rêve (mercredi, 21h, dès le 20 septembre) ; Masterchef USA (lundi au mercredi, 17h et 22h, depuis le 21 août); Ça va chauffer! Australie (lundi au vendredi, 23h, depuis le 21 août); Le vet de Richmond Hill (lundi, 21h, depuis le 21 août).

À MOI&cie

Tu ne m'as pas tuée (mardi, 22h, dès le 22 août. Rediffusions jeudi, 21h, vendredi, 12h, samedi, 22h, et lundi, 15h). La journaliste de TVA, Élizabeth Laplante, a traversé un véritable enfer lorsque, il y a quelques années, sa mère, Diane Grégoire, est disparue. On a ensuite trouvé le corps de la dame, qui avait été assassinée par son mari et père de ses enfants, Paul Laplante. Ce dernier a mis fin à cette triste saga en s'enlevant la vie en prison, quelques jours après avoir été formellement accusé du meurtre. Dans Tu ne m'as pas tuée, une série documentaire de Pixcom et Québecor Contenu, la courageuse jeune femme s'entretient avec des personnes qui, comme elle, ont vécu d'horribles drames familiaux. Comment arrive-t-on à se reconstruire et reprendre goût à la vie après une telle épreuve et un deuil aussi pénible? Où puiser la force d'avancer? Des confidences qui tireront les larmes, réparties sur 10 épisodes de 30 minutes.

Homme cherche sérieux (lundi, 21h30, depuis le 21 août. Rediffusions mercredi, 11h, vendredi, 22h, samedi, 16h, et dimanche, 18h). Ce docu-réalité conçu par Datsit met en scène six hommes célibataires qui, comme le titre l'indique, sont à la recherche d'une relation durable, du grand amour. On suivra leur aventure étape par étape, dans tous les soubresauts de leur quête de l'âme sœur, et à travers les confidences intimes de ces charmants messieurs. Qui, au bout des 14 demi-heures à l'horaire cet automne, aura trouvé la perle rare?

Mitsou et Léa (jeudi, 22h, dès le 24 août. Rediffusions vendredi, 9h, dimanche, 10h, lundi, 12h, et mercredi, 19h). Les alter ego Mitsou et Léa Clermont-Dion remettent ça avec leurs rencontres surprenantes, attendrissantes, bouleversantes ou troublantes, dans cette deuxième année de Mitsou et Léa. La formule demeure la même : les deux animatrices rencontrent, chacune de son côté, deux femmes unies par une même réalité ou un même thème, mais qui en vivent les effets différemment. Les récits s'entrecroisent et le résultat n'est jamais banal. On repoussera les limites des tabous, cet automne, en rencontrant une escorte, une personne sans domicile fixe, une déchétariste (qui puise dans les déchets pour sa consommation), une youtubeuse, une danseuse nue, une toxicomane et une anorexique. 10 nouvelles heures de Mitsou et Léa figurent à l'horaire de MOI&cie d'ici le 1er novembre. On peut visionner en primeur le premier épisode ici.

Aussi à MOI&cie cet automne: Intervention (jeudi, 20h, dès le 24 août); Couple sous pression (mercredi, 20h, dès le 23 août); Les Real Housewives de Toronto (mercredi, 21h, dès le 20 septembre); Double vie (jeudi, 19h, dès le 24 août); Mariages et préjugés(mercredi, 19h, dès le 1er novembre); À vendre avec vue (vendredi, 18h, dès le 25 août); Libérée sous conditions (dimanche, 22h, depuis le 20 août); Shades of Blue : l'informatrice (lundi, 22h, dès le 21 août); 90 jours pour se marier (lundi, 19h30, depuis le 21 août); Chirurgie botchée (mardi, 18h, depuis le 22 août); Cybermensonges (lundi, 23h, depuis le 21 août); 24h aux urgences U.K (vendredi, 19h, dès le 25 août).