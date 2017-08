Devinez qui sera présente lors du lancement officiel de sa collection de sacs à main à Montréal? Rendez-vous mercredi prochain le 23 août à la boutique @brownsshoes. Guess who will be attending the official launch of her handbag collection next Wednesday, August 23rd at @BrownsShoes in Montreal? Between 11:30 AM and 1:00 PM. Be one of the first 100 customers to purchase a Céline Dion bag and have the opportunity to meet Céline and be photographed with her. -Team Céline 😉👜 #CélineDionCollection #CélineDion #Montreal

