Boire dans des tasses en cuivre risque de vous empoisonner

Si vous êtes du genre à siroter votre boisson alcoolisée favorite dans des tasses en cuivre pour impressionner la galerie (a.k.a., les instagrameurs), lisez attentivement ce qui suit.

Un rapport de l'Iowa Alcoholic Beverages Division prévient les consommateurs que boire dans des tasses faites en cuivre pourrait développer certaines maladies dans votre système.

En effet, lorsque le cuivre est en contact avec des aliments acides, ce premier peut se retrouver dans votre consommation et vous empoisonner.

moscow mules in copper cups on slate coasters, garnished with mint and lime

Selon le même rapport, le cuivre ne doit pas rentrer en contact avec des aliments dont le pH est inférieur à 6, comme le vinaigre, les jus fruités et le vin.

Toutefois, notez que tous les établissements servant de la nourriture et des boissons dans des tasses en cuivre doublées d'autres métaux ne présentent pas de danger.